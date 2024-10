Google komt met hulp voor als je telefoon wordt gestolen

Je loopt op straat, leest nog even dat appje van je moeder en bam: telefoon gestolen. Zonde, helemaal als je hem net nieuw hebt, maar inmiddels doe je zoveel op je telefoon dat het ook voor je gegevens een probleem is wanneer iemand er met je telefoon vandoor gaat: zeker als je hem ontgrendeld en al aan iemand ‘meegeeft’. Google introduceert nu drie nieuwe opties om te zorgen dat de dief niet bij je data kan.

Telefoondiefstal

De belangrijkste functie is dat wanneer iemand je telefoon steelt, de telefoon herkent dat hij wordt gestolen. Dat komt door machine learning in het Theft Detection Lock. Meestal rennen en racen dieven weg en die beweging kan door dit systeem worden opgemerkt, waarna het toestel wordt gelockt. Op die manier heeft de dief je code of je vingerafdruk nodig om toch nog toegang te krijgen tot je toestel.

Heeft de dief vervolgens je telefoon offline gezet of uitgezet, dan kan Offline Device Lock helpen om het scherm automatisch te versleutelen. Dit gebeurt ook als de dief heel vaak probeert in de telefoon te komen door je code te proberen te raden. Remote Lock is ook nieuw, althans: Pixel-gebruikers kennen het al, maar het wordt nu waarschijnlijk breder uitgerold.

Remote Lock

Remote Lock betekent dat wanneer je maar wil je je telefoon kunt vergrendelen. Hierdoor heb je de mogelijkheid om een gestolen smartphone vanaf een afstand altijd op vergrendelen te zetten, zodat iemand er niet in kan. Hiervoor moet je wel een nummer invoeren en een beveiligingscontrole door en je moet het aanzetten met een apparaat dat met het internet is verbonden.

De nieuwe functies zijn nog niet meteen op alle toestellen aanwezig: dit jaar komt het naar toestellen met Android 10 en hoger via een Google Play Services-update. In de tussentijd (en ook daarna trouwens) kun je het beste het Vind Mijn-netwerk van Google gebruiken wanneer je telefoon wordt gestolen. Hiermee kun je zien waar je telefoon het laatst nog aan is geweest. Voor sommige telefoons geldt zelfs dat ze kunnen worden gevonden als ze uit zijn.

En zorg ervoor dat je telefoon niet makkelijk te ontgrendelen is: dat scheelt ook een hoop ellende. Niet alleen voor jou, maar ook voor je contacten die anders misschien wel ongewenste berichten krijgen of zelfs worden opgelicht onder jouw naam. Voorkomen is bovendien beter dan genezen: wees je, vooral op toeristische plekken, bewust van langsrijdende scooters of zakkenrollers.