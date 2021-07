Gelekte foto’s tonen waarschijnlijk de Microsof Surface Duo 2

De afgelopen dagen en weken wakkeren de geruchten over de komst van een nieuwe generatie van de opvouwbare Surface smartphone van Microsoft weer aan. Op foto’s die nu online verschenen zijn, zou een prototype van de Surface Duo 2 te zien zijn. Het toestel is voorzien van twee scharnieren aan de buitenzijde, hetgeen betekent dat hij niet één opvouwbaar scherm heeft, maar twee ‘losse’ schermen.

Onthulling in de herfst?

Hoewel de bron van de afbeeldingen, uiteraard, anoniem is en blijft, claimt Windows Central te weten dat het hier wel om ‘the real deal’ gaat. Kijkend naar de gelekte foto’s kunnen we naast de drie camera’s aan de achterzijde ook zien dat het toestel in minimaal twee kleuren, zwart en wit, verkrijgbaar zal zijn. Wanneer? Dat is nog niet exact bekend, maar het gerucht gaat dat Microsoft de presentatie van de Surface Duo 2 ergens in september of oktober op de kalender heeft staan.