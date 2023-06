Geen Android 14 voor de Z Fold 2 en Z Flip van Samsung

Het updaten van met name oudere Android smartphones en tablets naar de meest recente versie van het besturingssysteem is al heel wat jaren een issue. Wanneer een nieuwe Android versie aangekondigd wordt, beginnen de eerste smartphone eigenaren zich direct f te vragen of hun ‘oude’ toestel nog wel in aanmerking komt voor een upgrade. Iedereen met een Samsung Galaxy Z Fold 2 of Z Flip hoeft zich die vraag niet meer te stellen.

Android-versie upgrades

Samsung hanteerde jarenlang de policy dat toestellen, afhankelijk van de prijsklasse of Galaxy serie, een of twee Android versie-upgrades ging krijgen. Kocht je echter een toestel dat al twee jaar op de markt was, dan bestond de kans dat die zijn laatste Android versie-upgrade al ontvangen had. Dn moest je het dus twee jaar, of langer, doen met dezelfde Android-versie. Dat kon, zeker tegen het eind van de levensduur van het toestel, wel eens problemen opleveren met apps die niet meer geupdatet werden op ‘oudere’ Android versies.

Sinds een paar jaar heeft Samsung haar Android versie-upgrade policy aangepast. Nog steeds is het aantal upgrades dat een toestel krijgt afhankelijk van de prijsklasse, maar Samsung ondersteunt nu wel 2, 3 en soms zelfs 4 Android versie-upgrades. Hoe hoger de prijsklasse, hoe meer upgrades. Dit betekent bijvoorbeeld dat een Galaxy S23 die je dit jaar koopt, in ieder geval ook de upgrades voor Android 14, 15 en 16 zal ontvangen. En, met een beetje geluk, ook Android 17. Deze toestellen kun je dan dus probleemloos vier jaar, of nog langer, blijven gebruiken zonder dat je issues hoeft te verwachten met apps die niet meer werken. Tenzij de app zelf natuurlijk niet meer geüpgraded wordt.