Eerste Android 14 bèta beschikbaar

Elk jaar is het ongeveer hetzelfde ritueel. Nog (lang) voordat alle Android smartphone – die daar nog voor in aanmerking komen - voorzien zijn van de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, staat de volgende versie al te trappelen. Deze week heeft Google de eerste bèta versie van Android 14 uitgerold.

Pixel smartphones

Die is zeker nog niet geschikt voor iedere ‘Android-doe-het-zelver’ die een beetje verstand heeft van het zelf, handmatig, updaten van een smartphone en het installeren van (custom) software. Nee, de eerste bèta is, net als de ontwikkelversies, bedoeld voor Android- en App-ontwikkelaars. Maar, ook iedereen die zich daarvoor aangemeld heeft en in het bezit is van een Google Pixel smartphone (de 5 of jonger).

Heel erg spannend zijn de nieuwe Android-versies al jaren niet meer. In de beginjaren, ten tijde van Android-versies als Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, eigenlijk tot en met Lollipop (5.0, in 2014) werd het systeem elk jaar nog flink op de schop genomen. Sindsdien bevatten de updates vooral vernieuwingen in de user interface, look-and-feel en dergelijke, aangevuld met veelal kleinere nieuwe features. Incrementele updates, zogezegd. De laatste ‘grote’ update was die naar Android 12, toen de Material You interface geintroduceerd werd. In Android 13 werd daarop voortgeborduurd en dat geldt ook weer voor Android 14.

Nieuw in Android 14 is de mogelijkheid om apps te klonen. Dan kun je dezelfde app dus twee keer, afzonderlijk, installeren en gebruiken. Handig voor bijvoorbeeld social media apps wanneer je twee accounts op hetzelfde platform wilt kunnen bijhouden. Daarnaast wordt ook de beveiliging, onder andere voor het installeren van apps, in Android 14 weer verder aangescherpt.