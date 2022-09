Gebruikers klagen: problemen met iPhone 14 Pro-camera

Heb je net je nieuwe iPhone 14 Pro of Pro Max in huis en wil je daar meteen een nieuwe TikTok mee maken? Dat kan, maar de kans is groot dat je de audio later opnieuw moet opnemen. Er wordt door bezitters van die telefoons geklaagd dat de camera een nogal naar geluid maakt wanneer je hem opent met een app die niet van Apple komt. Ook schudt de camera, terwijl deze juist heel stabiel zou moeten zijn. Dus, misschien is het eerder de vraag of je er uberhaupt wel een foto of video mee kunt maken.

Camera-probleem bij social media Het euvel met de camera schijnt alleen voor te komen als je een app van een derde partij opent, dus bijvoorbeeld TikTok of Snapchat. Het vervelende is echter dat veel mensen hun iPhone juist gebruiken voor die social media. Ook bij Instagram geeft de camera problemen: hierdoor kun je op geen enkel social platform direct een goede video opnemen en plaatsen met je gloednieuwe -en enorm dure- smartphone. Het geluid gaat door merg en been: het klinkt bijna alsof er een elektriciteitskabeltje loshangt en hevig vonken maakt. Dat is waarschijnlijk niet zo, want het is de lens die nogal onbeheersbaar lijkt wanneer je hem wil gebruiken met een niet-Apple-app. Die supergoede stabilisatie die je gewend bent van eerdere iPhones is volledig weg. De camera schudt juist heel erg wanneer je een andere app opent. Video’s worden er onkijkbaar van en foto’s enorm vaag. Hierdoor kun je de camera eigenlijk niet gebruiken op social media en zal je de content eerst moeten schieten direct via de camera. Maar ja, dat is niet zo handig als je een Reel wil opnemen. Naast dat het natuurlijk sowieso niet zou mogen gebeuren.

iPhone 14 Pro Tegelijkertijd is het de vraag of dit aan Apple ligt. Is het niet zo dat de software van Instagram, TikTok en Snapchat gewoon niet goed compatibel is gemaakt voor de duurdere varianten van iPhone 14? In ieder geval klinkt het zodanig slecht wanneer je de camera met die apps gebruikt, dat je het beter tijdelijk even helemaal niet moet doen. Je weet namelijk niet wat al dat schudden voor invloed heeft op de levensduur van de camera. Het is even afwachten of Apple voor dit vervelende probleem met een oplossing moet komen, of dat het toch echt via een update van de social media-platforms zelf zal moeten gaan. iPhone 14 is twee weken geleden aangekondigd door Apple. Het toestel heeft onder andere als grote aanpassing dat de Pro-versie geen notch meer heeft. Daarnaast is het vooral een upgrade van zijn voorganger, al geldt dat op dit moment dus nog niet voor alle opzichten van het toestel. Hopelijk kan het snel worden opgelost. Het lijkt overigens niet bij iedereen het geval, maar er poppen steeds meer gebruikers op die er wel mee te maken hebben.