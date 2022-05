Galaxy Z Flip 4 afbeeldingen tonen tweelingbroer Galaxy Z Flip 3

Als we deze geruchten mogen geloven, dan wordt de Samsung Galaxy Z Flip 4 een spitting image van zijn voorganger, de Galaxy Z Flip 3. Wanneer dat uiteindelijk blijkt te kloppen dan zou dit betekenen dat de innovatie, qua design, ook bij de ‘foldable’ smartphones al op zijn eind loopt. Heel waarschijnlijk is het echter niet, want deze week nog toonde Samsung een aantal nieuwe opvouwbare schermconcepten. Kortom, de spreekwoordelijke korrel (en iets meer dan dat) is weer van toepassing.

Galaxy Z Flip 4 renders

De kans is groot dat Samsung de opvolgers van de huidige Fold-modellen ergens in augustus, tijdens een Unpacked event, zal onthullen. Uiteraard houdt de fabrikant tot die tijd de kaken stevig op elkaar over wat we van die nieuwe toestellen mogen verwachten.

De bron van deze renders, @Onleaks (91Mobiles), heeft verder nog weinig informatie over de specs van de Galaxy Z Flip 4. Het blijft vooralsnog bij speculatie, gevoed door de gelekte afbeeldingen, waarvan dus nog lang niet zeker is hoe dicht ze de waarheid gaan benaderen