Dit is de releasedatum van de OnePlus 13 en OnePlus 13R

OnePlus heeft de releasedatum van de OnePlus 13 en OnePlus 13R bevestigd, samen met een nieuwe kleurvariant van de OnePlus Buds Pro 3. De lancering zal plaatsvinden op 7 januari 2025. OnePlus blijft hiermee trouw aan de belofte om uitzonderlijk snelle en vloeiende gebruikerservaringen te bieden. De nieuwe toestellen combineren baanbrekende innovaties met technologie die volledig op de gebruiker is gericht.

Pop-up events

De lancering wordt gevolgd door een reeks pop-up-evenementen in Europa, waaronder in Nederland. Op 7 januari strijkt deze neer in de MediaMarkt Tech Village te Rotterdam. Voor de avontuurlijke bezoekers is er een unieke, in-store rollercoaster. Daarnaast is er een race-ervaring en is er de mogelijkheid om een professionele portretfoto te laten maken.

Er is ook een early bird-korting van € 100 op de OnePlus 13 (512GB). De eerste bezoekers die de OnePlus 13 aanschaffen, ontvangen bovendien een gratis magnetische case en de draadloze SUPERVOOC-oplader. Verder maken bezoekers kans op een Bang & Olufsen-speaker, evenals andere gadgets en goodies.

OnePlus 13

Het eerste nieuwe toestel is de OnePlus 13. Deze beschikt over een elegant ontwerp, een verbluffend camera-eiland en drie opvallende nieuwe kleurstellingen, namelijk Black Eclipse, Arctic Dawn en Midnight Ocean. De Midnight Ocean-variant is de eerste die is voorzien van microvezel veganistisch leer, wat zorgt voor een perfecte balans tussen een luxueus gevoel en krasbestendigheid. De Black Eclipse-kleurstelling straalt verfijning uit dankzij een opmerkelijke glastechniek, die een realistische nerf van rozenhout onthult. De Arctic Dawn-variant beschikt op zijn beurt over een innovatieve glascoating, die zorgt voor een comfortabele, zijdezachte aanraking en een vingerafdrukbestendige afwerking. Met zowel een IP68- als een IP69-classificatie is de OnePlus 13 de ideale keuze voor avonturiers die uitzonderlijke bestendigheid eisen.

Naast het elegante ontwerp blinkt de OnePlus 13 ook uit in prestaties. Dankzij de krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chipset kan het toestel moeiteloos de meest veeleisende taken aan. Tevens beschikt het over ’s werelds eerste scherm met een A++-beoordeling van DisplayMate. Het ProXDR Display biedt een 2K-resolutie, een variabele verversingssnelheid tot wel 120Hz, PWM-dimming met hoge frequentie en een piekhelderheid van 4500 nits. Dit garandeert levendige, natuurgetrouwe kleuren, scherpe zichtbaarheid en ongeëvenaard comfort onder alle omstandigheden, zowel in een donkere kamer als in fel zonlicht. In combinatie met verbeterde gevoeligheid van het touchscreen biedt de OnePlus 13 een naadloze en intuïtieve gebruikerservaring.

OnePlus 13R

De OnePlus 13, maar ook de OnePlus 13R, draait op het nieuwe OxygenOS 15-besturingsssyteem. Dit introduceert geavanceerde AI-functies voor een lichtere, slimmere en soepelere ervaring. De AI-vernieuwingen worden toegepast in de meest belangrijke gebruikersscenario’s. Hierdoor maken ze dagelijkse interacties eenvoudiger, verhogen ze de productiviteit en zorgen ze ervoor dat gebruikers hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. Belangrijke functies zijn onder andere Intelligent Search, waarmee gebruikers in lokale bestanden kunnen zoeken zonder alles handmatig te hoeven openen, en een aantal handige tools voor fotobewerking.

Nieuwe kleur: OnePlus Buds Pro 3

Ook zijn de OnePlus Buds Pro 3 nu verkrijgbaar in een elegante Sapphire Blue-kleurstelling, die perfect aansluit bij de Midnight Ocean-variant van de OnePlus 13. Zo vormt het een samenhangend premium productassortiment. De OnePlus Buds Pro 3 introduceren ook AI-vertalingen in samenwerking met OxygenOS 15, wat gemak biedt bij dagelijkse communicatie en kantoortaken.

11 jaar OnePlus

De lancering van de OnePlus 13 en OnePlus 13R markeert ook gelijk een belangrijke mijlpaal voor het technologiemerk, namelijk het elfjarig jubileum. OnePlus wil hiermee niet alleen de Never Settle-mentaliteit vieren, maar ook de fantastische community van avonturiers die het merk naar grote hoogten hebben gestuwd. Meer informatie over de OnePlus 13 en OnePlus 13R wordt in de komende weken bekendgemaakt.