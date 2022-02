Contactloos betalen en Tap to Pay van Apple: dit is het verschil

Apple heeft aangekondigd dat het komt met Tap to Pay: een manier om snel af te rekenen als je ergens iets koopt. Het gaat dan vooral om kleine ondernemers, want in tegenstelling tot contactloos betalen bij een betaalterminal, betaal je nu van iPhone tot iPhone.

Tap to Pay Als je nu in de supermarkt staat en iets wil afrekenen met je iPhone, dan gebruik je de pinterminal om je telefoon tegenaan te houden, waarna het saldo van je rekening af wordt geschreven en je hebt betaald. Dat zijn we al jaren gewend, waardoor niet iedereen helemaal begreep wat Apple precies bedoelde toen het met Tap to Pay kwam. De naam impliceert dat je alleen iets met je iPhone hoeft aan te raken om te betalen en dat bestaat immers al. Het verschil zit hem echter vooral in de hardware die nodig is om de betaling mogelijk te maken. Waar Tap to Pay namelijk het verschil maakt, is dat er geen speciale terminals nodig zijn om een betaling te doen. Je hoeft alleen je iPhone tegen de iPhone van de ondernemer te houden om te betalen. Erg handig als je bijvoorbeeld je huis laat schilderen door iemand met een eenmanszaak, of op een marktje een zelfgemaakte tas van iemand koopt.

Apple Pay Apple geeft aan: “De nieuwe mogelijkheid stelt miljoenen verkopers in de VS, van kleine bedrijven tot grote retailers, in staat om hun iPhone te gebruiken. Zo kunnen ze hiermee naadloos en veilig Apple Pay, contactloze creditcards, betaalpassen en andere digitale portemonnees accepteren via een simpele tik op hun iPhone." "Tap to Pay op iPhone wordt beschikbaar gemaakt voor app-ontwikkelaars om te integreren in hun iOS-apps als betalingsoptie. Stripe is dit voorjaar het eerste betalingsplatform dat Tap to Pay op iPhone aanbiedt aan hun zakelijke klanten, inclusief de Shopify Point of Sale-app. Extra betaalplatforms en apps volgen later dit jaar.”

Goed voor kleine bedrijven Goed nieuws dat deze innovatie er komt, maar tegelijkertijd is het jammer dat het nu alleen in de Verenigde Staten verschijnt. Hopelijk komt het snel naar Nederland, want zeker in deze tijden kunnen kleine bedrijven de omzet goed gebruiken: niet hoeven te investeren in een terminal scheelt weer en maakt het bijvoorbeeld voor creatievelingen meer toegankelijk om de stap te zetten hun waar te gaan verkopen. Tap to Pay kan worden gebruikt op een iPhone XS of nieuwer, evenals via een Apple Watch. Het maakt vooral gebruik van Apple Pay, maar het wil dus ook andere betaalplatformen accepteren. Het is een enorm innovatieve oplossing van Apple. Er is bijvoorbeeld wel een app zoals Square, maar deze app behoeven wel een terminal of klein apparaatje om betalingen te kunnen doen. Nu heb je straks geen gedoe meer met terminals die niet online gaan of erg langzaam zijn: het is een kwestie van één aanraking en de betaling is gedaan, want het werkt via NFC en de bescherming die ook wordt gebruikt voor Apple Pay. Ondertussen heeft de cryptobeweging hoop, want dit zou kunnen betekenen dat je straks ook makkelijker met je cryptowallet kunt betalen. Hierover doet Apple zelf echter geen uitspraken.