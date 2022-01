Aantal online betalingen ook in 2021 fors gegroeid

Voor het tweede jaar op rij, aangedreven door de coronacrisis, is het aantal online betalingen in 2021 wederom fors gegroeid. Zowel het aantal transacties als de totale omzet stegen percentueel met dubbele cijfers. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland vandaag in een factsheet. Eerder werd ook al bekend dat de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat we met z’n allen veel meer contactloos zijn gaan betalen. Niet alleen met een pinpas, maar vooral ook met onze smartphone en smartwatch.

Corona duwt online betalen verder omhoog

De stijging van het aantal online betalingen betekent echter nog niet dat we inmiddels meer online dan fysiek, aan de kassa, betalen. Dat aandeel is nog altijd een factor tien groter. Van alle betalingen wordt nog altijd tien keer meer aan een kassa uitgevoerd – met pin of contact – dan het aandeel online betalingen.

Wel is het gemiddelde bedrag dat online betaald wordt veel groter is. Kijkend naar de omzet, het bedrag van het totaal aantal betalingen, dan valt op dat de omzet uit fysieke (kassa)betalingen nog maar drie keer groter is dan de omzet uit online betalingen.