Cat lanceert twee antibacteriële ruggedized smartphones

Handen wassen en ontsmetten. Het is een van de meest gehoorde adviezen in de strijd tegen het coronavirus. Smartphone maker Bullitt Group lift met de introductie van de CAT S42 H+ en CAT B40 mee op de hygiëne hype rondom het coronavirus. Deze robuuste smartphone kan niet alleen tegen een stootje, maar is ook voorzien van de zogenoemde ‘Hygiëne Plus Innovation’. Een term waarmee aangetoond moet worden dat de CAT 242 H+ een ‘permanent antibacteriële smartphone’ is.

Antibacteriële smartphones

Klinkt leuk, maar wat betekent het nu in de praktijk? Welnu, Hygiëne Plus is een ISO-gecertificeerde zilverionen-technologie van BioMaster. Die de groei van microben tegenhoudt. Binnen een kwartier na het aanbrengen van de zilverionen wordt de groei van bacteriën met 80 procent geremd. Na 24 uur loopt dat op tot 99,9 procent. Mocht dat nog niet schoon genoeg zijn voor je, dan is het goed om te weten dat deze toestellen ook bestand zijn tegen de ontberingen die schoonmaakmiddelen als water en zeep, hygiënische doekjes en desinfecterende vloeistoffen met zich meebrengen.

Dat smartphones, net als papiergeld, niet de meest hygiënische producten zijn, is in het verleden al diverse keren door onderzoek gebleken. Sommige onderzoeken concludeerden zelfs dat je soms beter een toiletbril vast kunt pakken dan een smartphone.

"Een van de redenen waarom onze mobiele telefoons zo onhygiënisch zijn, is door de warmte die de batterij produceert. Bacteriën gedijen en groeien goed in warme omgevingen. Daarbij nemen we ons telefoon overal mee naartoe en pikken zo continu nieuwe micro-organismen op", aldus Peter Cunningham, VP Product Portfolio bij Bullitt Group.