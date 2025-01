Apple heeft meer inkomsten dan ooit: hoe kan dat?

Cook laat duidelijk merken dat hij helemaal overtuigd is van de AI van Apple, die heel toepasselijk Apple Intelligence is (wat ook weer de letters AI gebruikt). Hij stelt dat toch veel mensen interesse hebben en daarom eerder op een nieuwe telefoon overstappen. Wat moeder natuur daarvan vindt, weten we niet, maar in ieder geval lijkt Cook meer overtuigd dan de cijfers van iPhone laten zien. Hij stoelt dat op de cijfers: hij stelt dat iPhone 16’s meer werden verkocht in regio’s die al Apple Intelligence hebben, zoals Amerika, versus plekken die het niet hebben, zoals Europa. Vanaf april zou het echter breder beschikbaar worden, ook hier bij ons.

Mac, iPad en diensten doen het goed

Al ziet Apple vooral bij de Mac, iPad en diensten enorm goede cijfers in het afgelopen kwartaal. Dat is ook niet zo vreemd met de feestdagen erbij. iPhone 16 was bovendien het hele kwartaal van de partij, dus de toestel-serie had vrij lang de tijd om verkopen te genereren. Toch as iPhone niet alleen in ietwat mindere verkopen: ook Apple Watch en AirPods genereerden net even wat minder omzet. Maar dit alles hoeft weinig te betekenen als Apple zijn beste inkomsten ooit bereikt. Dat zal dit kwartaal waarschijnlijk weer anders zijn, omdat mensen nu eenmaal veel minder kopen in de eerste maanden van het jaar.