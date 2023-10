5 apps om je te leren een instrument te bespelen

Het zal niet makkelijk zijn, want je hebt er wel wat doorzettingsvermogen voor nodig, maar je kunt ook als je 30, 40 of 50 bent nog steeds leren een instrument te bespelen. Daarvoor hoef je niet eens per se naar een muziekschool te gaan, die vaak op onhandige tijden les geven. Het is natuurlijk wel gezelliger om het in groepsverband te leren, maar je kunt ook gewoon zelf, in je eigen tijd en vooral op je eigen tempo een instrument leren bespelen. Deze vijf apps zijn perfecte kandidaten om het je te leren.

Gitaartonijn, het klinkt raar, maar er wordt natuurlijk een woordspeling gemaakt op ‘tuner’. In deze app leer je gitaar spelen en dat is toch wel een van de leukste instrumenten. Ga je ergens op vakantie, dan is er een kans dat iemand anders wel een gitaar heeft om bij een haardvuur te spelen. Je kunt dan mooi even inpitchen met het nummer dat jij jezelf hebt leren spelen met GuitarTuna. De app is ook gemaakt door gitaarkenners en je kunt jezelf aanzienlijk verbeteren in het maken van een riff, akkoord en meer. Er zit ook een audio-herkenningsalgoritme in dat herkent wat je speelt.

Waarschijnlijk is het makkelijkste instrument om ‘iets’ op te kunnen spelen de piano. Je hebt een liedje als Vader Jacob, Mieke heeft een Lammetje of de Vlooienmars en dat kun je vrij snel leren pingelen. Het wordt natuurlijk wat anders als je met twee handen tegelijk moet spelen en de muziek wat ingewikkelder. Simply Piano geeft je in vijf minuten per dag pianoles: lekker laagdrempelig en geheel afgestemd op jouw niveau. Je hoeft er zelfs ook geen piano voor te hebben: de app biedt je ook een virtueel exemplaar.

Drum School

We kunnen niet allemaal El Estepario Siberiano zijn, maar we kunnen het tenminste ambiëren, toch? In Drum School leer je drummen, een van de moeilijkste maar tegelijkertijd stoerste instrumenten die er bestaan. Je hoeft er geen muzieknoten voor te kunnen lezen en je leert stap voor stap hoe je met een drumstel omgaat. Er zitten zelfs oefeningen in om je oog-hand-coördinatie te trainen, want dat is wel de belangrijkste link bij drummen. Je kunt allerlei verschillende muzieksoorten leren drummen: zelfs house.

Yousician

Wederom een muziek-app die een leuke woordspeling als naam draagt. Yousician wil je een musician maken en biedt enorm veel mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Er wordt niet echt één instrument gekozen, je kiest zelf wat je wil leren: de ukulele, of misschien wel zingen. Deze app is wat meer speels dan andere apps, maar zit boordevol muziekleraren om je te helpen zo snel mogelijk verder te komen in het bespelen van een instrument. Ook als je het al kan: dan maakt deze app je nog beter.

Perfect Ear

We cheaten een klein beetje in deze lijst, maar we vonden dat deze app niet mag ontbreken: Perfect Ear leert je om je oren te trainen. Dat is heel belangrijk wanneer je muziek maakt, want door goed te luisteren speel je ook beter. Je kunt als beginner gebruikmaken van Perfect Ear en als professional. Je kunt er ook ritme mee trainen, noten mee leren lezen en lessen krijgen over muziektheorie. Eigenlijk is dit een essentiële app om te gebruiken naast die andere apps om je te helpen een instrument te bespelen.