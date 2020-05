Droom jij er altijd al van om vloeiende Frans te kunnen spreken? Of wil je je in het Spaans kunnen redden? Dan is deze tijd van veel thuiszitten misschien wel de uitgelezen kans om daarmee te beginnen. Maar hoe lang ben je daarmee bezig? Hoe moeilijk is het om Japans, Russisch of Arabisch te leren? CNN zocht het voor je uit: zo lang duurt het om een vreemde taal te leren!



Het is goed om te weten dat er een groot verschil is tussen talen. De ene taal heb je vrij snel onder de knie, de ander gaat echt heel veel van je tijd in beslag nemen. Kies dus een taal uit waar je ook echt iets aan hebt. Als je nooit naar Italië op vakantie gaat en dat ook niet van plan bent, dan is dat dus geen voor de hand liggende keuze. Een taal leren heeft namelijk met doorzettingsvermogen te maken. Het begin is makkelijk en je kunt je vrij snel voorstellen, gedag zeggen en een kopje thee bestellen. Maar daarna komt de stap naar hele zinnen maken, grammatica en onregelmatige vervoegingen in een taal (die je vaak gewoon moet stampen). Dat is het punt dat veel mensen afhaken, dus kies een taal uit die je ook op dat moment nog motiveert om door te gaan. En er zijn ook talen die je gemakkelijker leert als je al een andere taal spreekt. Wie bijvoorbeeld Frans spreekt zal Spaans veel sneller onder de knie hebben dan mensen die beide talen compleet vreemd zijn.

1. Makkelijke vreemde talen (zo'n 600 uur)

Er zijn een aantal talen die relatief eenvoudig zijn om te leren. Nederlands is zo'n taal, die buitenlanders gemiddeld in zo'n 600 uur studeren aardig onder de knie hebben. Net als deze talen. De reden dat deze talen allemaal in de categorie 'makkelijk om te leren' vallen is omdat ze van dezelfde talenfamilies afstammen. Op Noors en Nederlands na, zijn deze Europese talen allemaal afstammelingen van het Romaans.

Noors

Italiaans

Frans

Spaans

Portugees

2. Een grotere uitdaging (750 - 1100 uur)

Om de vreemde talen in deze categorie te leren, ben je al iets langer bezig. De kans dat je een beetje Duits spreekt is vrij groot, aangezien je dat in Nederland op de middelbare school krijgt. Maar heb je nog steeds niet alle naamvallen onder de knie, dan kun je je Duits altijd bijschaven. Om Hongaars, Russisch en Grieks te leren ben je wel een stuk langer bezig: gemiddeld zo'n 1100 uur. Stel dat je 8 uur per dag zou studeren, dan ben je 138 dagen bezig voordat je deze talen eigen bent. Het Griekse en Russische alfabet is namelijk ook nog eens anders dan het bij ons bekende Latijns alfabet, wat de uitdaging ook weer groter maakt.

Duits

Hongaars

Russisch

Grieks

3. Het echte werk (2200 uur)

En dan komt het echte werk: talen waarvoor je 2200 uur moet studeren om het te leren. Is het jouw droom om vloeiend Arabisch, Japans of Chinees (Mandarijn)? Bereid je dan voor op de grootste uitdaging op gebied van talen leren. Arabisch en Chinees zijn namelijk extra ingewikkeld omdat ze van rechts naar links geschreven worden. En net als het Japans kennen deze talen een compleet ander schrift, andere klanken en zelfs andere woorden. Een klein verschil in klank kan een compleet andere betekenis hebben. Vandaar die 2200 uur voordat je deze talen kunt spreken.