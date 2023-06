​5 apps die je kunnen helpen als het treinverkeer plat ligt

Taxi: Uber

Je kan wel wat druk zijn op Uber als meerdere mensen ineens van de trein naar een alternatief op zoek moeten gaan, maar het is wel een app die je snel inzicht kan geven in of er een taxi in de buurt is en wat je ritje gaat kosten. Vooral die kostenindicatie is erg handig, want als je met het openbaar vervoer wilde gaan, dan heb je waarschijnlijk geen rekening gehouden met een taxi. En al helemaal niet met angstvallig naar de meter moeten kijken hoe hoog die oploopt. Uber is in veel gevallen wat goedkoper dan een gewone taxi en je kunt voor je akkoord gaat zien wat de schade ongeveer gaat worden.

Carpoolen: BlaBlaCar

Een andere slimme optie is BlaBlaCar. In deze app vind je zowel busritten die je kunt nemen als mensen die zichzelf aanbieden als carpool-auto. Je moet hier wel voor betalen als je wil meerijden, maar gelukkig is van tevoren duidelijk wat er betaald moet worden. De app heeft geen sterrensysteem zoals Uber, waardoor je behalve de ‘geverifieerd’-status en het aantal Facebook-vrienden weinig kunt opmaken over hoe andere mensen jouw potentiële chauffeur hebben ervaren, maar het is wel een manier om als het echt niet anders kan toch nog thuis te kunnen arriveren. Of bij je concert, op werk, enzovoort.