Wordt Meta’s metaverse nog wel door mensen gebouwd?

By: Laura Jenny
Meta werkt nog steeds aan het metaverse. We horen er weinig van, maar dat betekent zeker niet dat het dood is. Er wordt hard aan gewerkt, al wil Meta graag dat zijn medewerkers nog harder gaan werken. In een interne mail is te lezen dat de topman verantwoordelijk voor het metaverse wil dat de medewerkers 5 keer harder werken. Maar dat hoeven ze niet alleen te doen: ze moeten AI gebruiken.
Mark Zuckerberg is geschrokken van de reacties die er op de eerste variant van het metaverse kwamen en heeft daarom besloten om niet steeds met updates te komen. Er wordt aan gewerkt en we moeten maar afwachten wat het wordt als het dieper is doorontwikkeld. Misschien ook wel beter, want het is een groot project: er wordt inmiddels al 5 jaar aan gewerkt. En dat werk wordt niet alleen gedaan door mensen.
Het moet steeds meer worden verricht door kunstmatige intelligentie. In de interne mail is te lezen dat mensen niet 5 procent met AI moeten doen, maar 5 keer zoveel. De vaart moet erin, want het metaverse moet geen tienjarenproject worden. Het grootste deel van de code die binnen Meta wordt geschreven moet door AI gebeuren. In de komende 1,5 jaar moet het grootste deel van de code worden geschreven. AI moet in alle bedrijfsprocessen worden gebruikt om maar een zo groot mogelijke efficiëntieslag te maken.
Meta zegt dat het van AI een gewoonte wil maken, niet gewoon een foefje. AI moet een tweede natuur worden, stelt het. Vertragende factoren moeten uit de weg worden geruimd, mensen moeten worden getraind om AI te gebruiken en uiteindelijk moet iedereen snel van een idee een prototype kunnen maken. Zoals Meta het stelt: “Feedbackloops moeten in uren worden gemeten, niet in weken. Dat is de toekomst die we aan het bouwen zijn. We verwachten dat 80 procent van de Metaverse-medewerkers tegen het einde van dit jaar AI in hun dagelijkse werkroutines heeft geïntegreerd.”
Klare taal, maar het maakt de medewerkers angstig. Meta wil vooral AI-agenten inzetten en lijkt daarbij de medewerker en zijn skills voorbij te lopen. Voor sommige medewerkers klinkt de mail vooral alsof hun werkgever hun vaardigheden niet waardeert. Maar ook dat AI hun brood op de plank aanvalt: wat AI kan doen, doet een programmeur niet en hoewel het zeker als tool kan worden gebruikt, kan het zeker een baan overnemen. Angst voor AI gecombineerd met het gevoel niet gewaardeerd te worden is niet fantastisch, zeker niet als je werkgever je ook nog vertelt dat je je werk vijf keer zo snel moet doen.
Meta is niet het enige bedrijf dat volop inzet in AI sommige bedrijven zijn er mondiger over dan anderen: Amazon heeft in zijn fabrieken al steeds meer robots aangenomen en ook de kantoorbanen worden steeds vaker door AI verricht. Vooral programmeurs moeten eraan geloven, die vooral online van zich laten horen. Ze noemen het een tikkende tijdbom voor hun vak, al de AI.
Als AI zoveel werk verricht binnen het metaverse, dan is het de vraag in hoeverre je nog kunt zeggen dat het gebouwd is door mensen. Bedacht door mensen, gemaakt door AI.
