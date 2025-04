Wat is er eigenlijk met NFT’s gebeurd?

Tijdens de coronaperiode waren NFT’s niet aan te slepen. Deze non-fungible tokens waren niet aan te slapen. Elk bedrijf wilde er iets mee. Nu wordt Nike er echter zelfs om aangeklaagd. Hoe zit dat en wat is er überhaupt met de NFT-markt gebeurd?

NFT’s

Nike was een van de bedrijven die heel erg enthousiast met NFT’s aan de slag ging. Zo enthousiast, dat het een bedrijf kocht dat digitale schoenen maakte. Ideaal natuurlijk als je Nikes wil aanbieden in het metaverse, of bijvoorbeeld op plekken als Fortnite of Roblox. Maar niet als je merkt dat het metaverse vooralsnog niet zo groots is als werd verwacht. Inmiddels zou dat van Meta ook al in een ver stadium moeten zijn, maar het blijft vrij stil.

Het NFT-project van Nike is helaas eenzelfde lot beschoren: het is stil. Nike sloot het project vorig jaar zelfs af: RTFKT is niet meer. Aanhangers van deze NFT-collectie van Nike-schoenen zijn hier niet over te spreken. Kopers hebben zich nu verzameld en zijn een rechtszaak gestart tegen het sportmerk. Ze vinden dat Nike om hun rug om is gegaan en ze hadden nooit de NFT’s gekocht als ze dit van tevoren hadden geweten. Waarschijnlijk denkt Nike er ook zo over: dat was waarschijnlijk ook liever niet begonnen met RTFKT.