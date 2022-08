Tinder swipet links op zijn eigen dating-metaverse

Het datingleven gaat niet altijd over rozen, dat weten Tinder-gebruikers als geen ander, al zijn er ook genoeg Tinder-huwelijken en -baby’s om het tegendeel te bewijzen. In ieder geval gaat het met de datingapp zelf momenteel niet heel fantastisch, waardoor het bedrijf ervoor moet kiezen om zijn metaverse-plannen op de lange baan te schuiven.

Dating realverse Het is pijnlijk nieuws, zeker omdat concurrent Happn juist wél van plan is om zijn eerste stappen in het metaverse te zetten. Happn werkt aan een eigen realverse, dat een uitbreiding moet zijn op dating in het echt. Tinder was met zijn eigen metaverse ook zoiets van plan, maar moet die plannen nu (tijdelijk) laten schieten. Match Group, het moederbedrijf van Tinder (onder andere bekend van Hinge, OKCupid en Match.com) maakte tijdens het bekendmaken van de tegenvallende cijfers bekend dat het metaverse hem even niet gaat worden. Het Tinderverse sotnd al ver in de steigers, want het had al speciaal een bedrijf genaamd Hyperconnect gekocht om zijn plannen werkelijkheid te maken. Hyperconnect is een bedrijf gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, augmented reality en video, wat samen met Tinder een geweldige metaverse-datingervaring zou kunnen bieden. Er zou een soort Single Town worden gemaakt waarin je met je avatar zou rondlopen en andere Tinderaars virtueel kunt ontmoeten. Dat is iets spannender dan een gewoon gesprek op Tinder, maar tegelijkertijd ook weer niet zo eng als iemand in het echt ontmoeten.

Tinder en Hyperconnect In principe is er binnen de nieuwe wereld van metaverses waarschijnlijk echt wel een plek voor dating, alleen is het de vraag of het allemaal wat vroeg is. En of er wel geld voor is, wat duidelijk bij Tinder nu een probleem blijkt. Tinders nieuwe ceo zegt: "Gezien de onzekerheid over de uiteindelijke contouren van het metaverse en wat wel of niet zal werken, evenals de meer uitdagende operationele omgeving, heb ik het Hyperconnect team geïnstrueerd om door te gaan, maar niet zwaar in te zetten op het metaverse op dit moment.” Op zich is het ergens voor te stellen waarom Tinder op dit moment even niet zo ‘hot’ is. Immers zaten mensen die willen daten in de coronatijd thuis en was Tinder een van de weinige methoden om nieuwe mensen te ontmoeten. Inmiddels zijn de terrassen weer wagenwijd open, kun je ook weer op verjaardag en is de kans groot dat je bijvoorbeeld op een festival iemand tegen het lijf loopt (al heeft Tinder ook daar iets voor, namelijk zijn Festival-modus om nieuwe mensen te ontmoeten).

Tegenvallende cijfers Tinder heeft bovendien concurrentie, omdat er steeds meer datingapps verschijnen die het net even anders aanpakken. Zo schreven we laatst al over Vibe, waarbij het hele chatgedeelte uit de app is ‘gesloopt’. Tinder moet dus echt een pas op de plaats maken en doet dat door het metaverse even uit te stellen. Ook wil het zijn nieuwe in-app valuta Tinder Coins stilleggen. Deze waren ontwikkeld om mensen meer geld te laten spenderen in de app, terwijl het tegelijkertijd een soort beloningssysteem was. Echter lijkt Tinder ook daarmee niet de juiste resultaten te behalen. Het is jammer dat Tinder zo rigoureus moet knippen in nieuwe functies, want het heeft als datingapp de datingwereld op zijn kop gezet toen het net verscheen. Nog steeds is het een begrip en wordt er veel geïnnoveerd, maar is het de vraag of mensen iets zat zijn aan Tinder. Zijn het bijvoorbeeld de vele pornografie-accounts die er rondzingen op de app? Vinden mensen het chatten vervelend? Ontmoeten mensen tegenwoordig mensen weer op de ouderwetse manier of is het toch iets anders, zoals het vooruitzicht dat je straks je identiteit in de app moet bewijzen? In ieder geval vallen de resultaten enorm tegen en zien we de grootste vernieuwing die Tinder kan brengen, namelijk die plannen in het metaverse, voorlopig aan onze neus voorbij gaan. Alsof we een superlike hebben misgelopen…