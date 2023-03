Second Life komt als app uit op smartphones

Als we het over het metaverse hebben, dan komt vaak het spel -of eigenlijk online leven- Second Life voorbij. Het was een enorme hit in 2007, waarin je een avatar kon maken die dan online met andere avatars (waar dus ook weer thuis mensen achter zaten) konden praten, spelletjes doen en meer. Geen wonder dus dat die link met het metaverse al gauw wordt gelegd. Voor iedereen die zich afvraagt wat er in al die jaren met Second Life is gebeurd: het is er binnenkort in appvorm. Je kunt straks dus lekker verder met secondlifen op je smartphone of tablet.



Second Life Second Life-eigenaar Linden Lab heeft in een video aangekondigd dat er een mobiele versie van het online platform komt, en laat daarbij meteen zien wat je ongeveer kunt verwachten. Het is vaker gepoogd om deze virtuele wereld in appvorm te krijgen, maar dat ging steeds mis op het gebied van de grafische mogelijkheden van telefoons en de engine. Nu lijkt dat echter wel te zijn gelukt met Unity, een engine die ook veel voor games wordt gebruikt, maar Second Life wil nog steeds geen game worden genoemd. Er is namelijk niet echt een heel duidelijk doel. Je kunt een gemeenschap bouwen, een pand maken en winkelen (ook met echt geld, dat je moet inzitten om Linden Dollars aan te schaffen). Second Life was een soort ultieme plek om jezelf te zijn, of juist een betere versie van jezelf, of een bal. of een hond. Je kon immers zelf kiezen hoe je eruitzag en zo door het leven gaan. Er waren mensen die een soort punkrock-muzikanten waren en ook echt muziek componeerden en speelden in Second Life. Er zijn mensen verliefd geworden in deze online wereld. En er zijn mensen die Second Life gewoon al twintig jaar elke dag bezoeken.

Metaverse in appvorm Een bizarre gedachte, maar als het Linden Lab lukt om de app heel aantrekkelijk te maken, dan kan Second Life zomaar nog een tweede leven krijgen. Misschien door mensen die er uit nostalgie nog eens een kijkje willen nemen, of mensen die het destijds niet hebben geprobeerd (misschien omdat ze te jong waren) en nu toch eens willen ervaren hoe zo’n metaverse-achtige omgeving voor ze werkt. Twintig jaar nadat het online ‘spel’ verscheen wordt er pas een app van Second Life gemaakt. De bèta wordt dit jaar verwacht en het is de bedoeling om de app op iOS, iPadOS en Android uit te geven. En je zal je verbazen over de hoeveelheid mensen die de gewone Second Life op de pc nog gebruiken: het heeft nog steeds 900.000 actieve gebruikers en er wordt jaarlijks 375 miljoen aan items gekocht à twee dollar per stuk. Het is dus zeker een heel levendige community die veel mensen nog steeds stinkend rijk maken. Die 900.000 man is zeker niet zoveel als het totaal aantal accounts van 73 miljoen, maar het is alsnog een flinke hap mensen. Zeker voor iets dat je dus niet eens op je smartphone kan benaderen. Nou ja, nog niet dus.