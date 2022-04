​Na je dood leef je verder in het metaverse

Het is een steeds groter wordende vraag: wat doe je met social media als iemand komt te overlijden? De een kiest ervoor om een Facebook-profiel weg te doen, terwijl een ander het graag als een soort digitaal graf behandeld en eens in de zoveel tijd een berichtje op de wall plaatst. In het metaverse wordt dat allemaal anders, want een Britse startup wil dat je na je dood blijft doorleven in het metaverse.

Somnium Space Het is de bedoeling dat je na je dood een avatar wordt in het metaverse, zodat mensen je nog steeds kunnen zien. Het is daarbij de bedoeling dat het een realistisch uitziende avatar is die naarmate de technologische ontwikkelingen vorderen steeds meer levensecht wordt. Het bedrijf Somnium Space wil deze dienst gaan leveren, genaamd ‘Live Forever’. Het is wel een spannend idee waar het gaat om privacy, want het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk gegevens over jezelf opslaat in hun database, zodat ze straks een zo echt mogelijk lijkende virtuele versie van jezelf kunnen maken. Dat gaat zelfs tot de manier waarop je beweegt en spreekt, waardoor er virtual reality wordt ingezet om je gelaat, je stem en je bewegingen zo goed mogelijk te kunnen nabootsen.

Data verzamelen Het bedrijf belooft met je data anders om te gaan dan bijvoorbeeld Facebook, want het wil je data beschermen en maar voor één doel gebruiken. Bovendien moet je ook betalen voor deze dienst, wat het nog belangrijker maakt dat er niets naar derden gaat. Het zal 50 euro per jaar kosten, wat een stuk goedkoper is dan menig graf. Alles voor een zo realistisch mogelijke variant van jezelf. Dat doe je echter niet zozeer voor jezelf, maar juist voor je nabestaanden. Dan hebben ze altijd een plek waar je ze nog kunnen vinden. Dat is ook waar het plan door is ontstaan: ceo Artur Sychov hoorde dat zijn vader kanker had en hij wilde graag nog meer tijd met hem. Dat niet alleen, hij wilde ook dat zijn kinderen opa goed zouden kennen. Het idee voor een voortbestaan in het metaverse was geboren, maar alleen als het zo levensecht is dat mensen bijna niet doorhebben dat het kunstmatige intelligentie is die de persoon ‘bestuurt’.

Metaverse Het is de bedoeling dat je de overledene die dus in het metaverse nog leeft straks niet alleen kunt aanschieten voor een praatje, maar dat je diegene ook kunt aanraken. Hiervoor wordt samengewerkt met de makers van de Teslasuit, een kostuum dat je kunt aantrekken en waarmee je bijvoorbeeld echt voelt dat je een object vasthoudt in de virtuele wereld, of iemand aanraakt. Game over bestaat in het metaverse straks dus niet meer. Het metaverse wordt het nieuwe hiernamaals en dat is een interessante zienswijze. Immers gaat het gesprek over het metaverse tot nu toe vooral over cryptovaluta, NFT’s, advertenties en commercie. Somnium Space wil er juist een dimensie aan toevoegen en het een meer betekenisvolle plek maken. Volgend jaar wordt er gestart met het verzamelen van data en zullen de eerste avatars worden gemaakt. Toch een gek idee, want als er technologische veranderingen zijn, dan kan het zomaar zijn dat je avatar een upgrade krijgt, zonder dat je dat ooit zal weten.