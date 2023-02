​Metaverse-tokens doen het lekker: dit is wat het inhoudt

Terwijl het met vele cryptomunten niet altijd even lekker gaat, lijkt het erop dat metaverse-tokens juist lekker gaan. Maar, wat zijn metaverse-tokens eigenlijk en zijn ze de moeite waard om in te investeren?

Het geldt niet voor alle metaverses, maar er zijn metaverses die worden gebouwd met de blockchain. De blockchain is een soort aaneenschakeling van computers over de hele wereld, die samen een sterke band vormen. Elke computer is een schakel en elke verandering in de ketting, de chain, die wordt vastgelegd in blocks. Elke schakel binnen de blockchain weet exact wat er gebeurt.

Het metaverse is zeker niet alleen maar een ‘wereld aan werelden’ die wordt geschapen door Mark Zuckerberg en zijn mensen. Roblox is ook een voorbeeld van een metaverse. Daarnaast heb je metaverse tokens: cryptovaluta die alles te maken hebben met dat metaverse. Maar wat dan precies?

Metaverse-token

Waar crypto en het metaverse onder andere samen (kunnen) komen, dat is in de wereld van non-fungible tokens. NFT’s zijn een soort eigendomsbewijzen voor virtuele objecten, zoals een YouTube-video, een plaatje van een aap of ja, eigenlijk wat er ook maar virtueel wordt aangeboden. NFT’s worden verhandeld voor cryptovaluta, waarbij vooral Ethereum een belangrijke speler is.

Ethereum is echter geen metaverse-token. Een metaverse-token is een token die speciaal is gemaakt voor het metaverse. Een voorbeeld daarvan is mana, de cryptovaluta die de scepter zwaait in Decentraland. Decentraland is het metaverse waar dit bestaat, maar je kunt de valuta ook kopen buiten dit metaverse.

Er wordt door sommige crypto-experts voorspeld dat die metaverse-tokens straks het enige betaalmiddel zijn in menig metaverse en dat het daarom verstandig is om hierin te investeren. Sand is inmiddels één van de meest bekende en succesvolle metaverse-crypto.