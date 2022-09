Het metaverse wordt door banken gebruikt voor duurzaamheidsdoelen

Het is de laatste tijd wat stil rond de metaverse, maar er lijken wel degelijk ontwikkelingen te zijn. Zo zijn onder andere banken enorm geïnteresseerd in het metaverse. Niet eens vanwege de cryptovaluta, maar om contact te maken met hun klanten en hun CO2-uitstoot terug te dringen.

Banken in het metaverse

Het klinkt ietwat tegenstrijdig, want er worden veel vraagtekens gezet bij hoe duurzaam dat metaverse op zich is, maar banken zien eht helemaal zitten. Er is onderzoek gedaan onder ruim 600 managers van banken in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Hieruit blijkt dat banken dat metaverse wel zien zitten. Er hoeven immers minder grote kantoren te zijn, want personeel en klanten treffen elkaar vanuit hun eigen huiskamer met virtual reality-bril op in het metaverse.

Doordat er kleinere of misschien wel helemaal geen panden nodig zijn en mensen niet in de auto hoeven te stappen, wordt er inderdaad CO2 bespaard. Negen op de tien bankiers zien dat helemaal zitten. Een vrij moderne denkwijze voor het bankwezen, dat toch het imago heeft zich vaak als een dinosaurus te verplaatsen. Overigens blijken Nederlandse banken het minst happig: bij ons is het geloof in het metaverse lager dan in andere landen. 87 procent heeft er vertrouwen in, wat bij andere landen hoger is.