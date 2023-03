Het metaverse van Vive, Viverse, ziet er goed uit

Op Mobile World Congress was dit jaar wel veel oog voor de consument waar het ging om smartphones, maar verder draaide de beurs vooral veel om b2b: business to business. Maar tussen al die bedrijfsstands was er een opvallende stand waar allemaal mensen aan het roeien waren met een VR-bril op: de stand van HTC. HTC was ooit vooral bekend van telefoons, maar inmiddels is het bekend van zijn Vive-VR-bril. En die kan onder andere worden gebruikt om Viverse te betreden, het metaverse van het merk. En dat ziet er vrij indrukwekkend uit.

HTC Vive Je kunt wel vanalles horen over het metaverse van HTC, maar het is toch net even anders als je er een demo van krijgt, want dan zie je met eigen ogen hoe goed het werkt en hoe het eruit ziet. Op de beurs presenteerde HTC het Viverse dat het helemaal op maat van een bedrijf kan maken. Zo kan bijvoorbeeld Vodafone allerlei effecten met de rode bedrijfskleur toepassen. Dat is belangrijk, want Viverse voor bedrijven doet echt dienst als een virtuele variant van het bedrijfspand. Je kunt dus rondlopen en mensen op de gang tegenkomen, of naar de presentatiezaal gaan en mensen naar je laten luisteren (en te muten, zodat je presentatie niet wordt verstoord). Jij bent in dit geval een avatar en datzelfde geldt voor je collega’s. De avatars zien er helemaal niet zo slecht uit. Het is meer van het niveau Sims dan van het niveau Second Life. Je kunt elkaar hierdoor makkelijk herkennen wanneer iemand anders rondloopt en zo even virtueel koffie gaan drinken. En, spelletjes doen kan ook.

Viverse Viverse is echter meer dan alleen zo’n plek voor bedrijven om heen te gaan. Het is immers een metaverse: het bestaat uit allerlei werelden in werelden. Zo is er een open variant van Viverse waarbij mensen zelf hun eigen metaverse kunnen bouwen. Als je een Vive-VR-bril hebt, dan kun je allerlei werelden betreden die door anderen zijn gemaakt. Zo is er een soort schattige hondenwereld, maar ook een heel duistere wereld en in al die werelden kun je weer allerlei ervaringen opdoen. En ja, dat alles ziet er goed uit. Is het al echt de toekomst? Misschien niet, maar het is wel een goede overtocht naar de toekomst. Zeker het Viverse voor bedrijven is duidelijk een oplossing die is ontstaan tijdens corona en nu met het hybride werken heel goed blijft werken. Juist omdat iedereen in VR is, dus ook de mensen die wel fysiek op kantoor zijn, is iedereen gelijk, in plaats van dat er een groepje op kantoor zit te praten en je thuis moeite moet doen om mee te komen in de videoconferentie. En ja, eerlijk is eerlijk, een avatar gebruiken is altijd fijn: zit je nog met je bedkapsel, ben je totaal niet in de mood om te werken, dan kun je dat allemaal verschuilen achter je avatar en dat is toch wel heel fijn. Zeker in een wereld waarin niet alleen de wereld er goed uitziet, maar ook de avatars.