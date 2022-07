Google's AR-bril wordt volgende maand al getest

Virtual reality is misschien iets te gesloten: augmented reality is wat dat betreft een stuk opener en daardoor toegankelijker. Google heeft wel eens een misstap gemaakt door te vroeg met de experimentele Google Glass te komen. Nu, zo’n tien jaar na dato, is het klaar om een nieuwe augmented realitybril te lanceren en die wordt volgende maand getest.

Het testen van de prototypes

Het kan volgende maand zomaar zijn dat je op straat loopt en iemand ziet met de nieuwe augmented realitybril van Google. De kans is klein dat Google de test doet in Nederland, maar wie weet ben je op vakantie en spot je hem. Het is het plan om de nieuwe AR-bril volgende maand in het openbaar te testen in de Verenigde Staten. Die augmented reality-bril is overigens ook heel handig op vakantie: de grote focus van de bril is namelijk om te vertalen wat iemand zegt.

De kans is trouwens groot dat je de bril helemaal niet herkent. Volgens Google zien de prototypes eruit als gewone brillen, maar wel met een scherm in de lens en sensoren zoals een microfoon en camera. Die zijn tegenwoordig echter zo klein te maken en goed weg te werken, dat de bril een heel ander uiterlijk zal hebben dan Google Glass. Sowieso zal Google daar wel voor zorgen, al is het maar om te zorgen dat we niet worden herinnerd aan de reputatieschade van die gadget.