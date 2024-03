Er is een echt Ready Player One-metaverse in de maak

Als er wordt gesproken over het metaverse, dan wordt er vaak gerefereerd aan Ready Player One. De film van Steven Spielberg waarin een jongen zich volledig verliest in een soort tweede leven in virtual reality spreekt enorm tot de verbeelding, maar wordt ook vaak door mensen als een soort toekomstbeeld gezien. Is die toekomst ineens een stuk dichterbij, nu er een metaverse is ontwikkeld door de makers van Ready Player One. Het is nog niet toegankelijk, maar er is wel een teaser.

Readyverse Studios werkt aan dit metaverse en dit moet een multi-genre-metaverse worden waarin je volledige immersie kunt verwachten. Het zijn grote beloftes, die we bovendien vaker hebben gehoord als het over het metaverse gaat, maar wie weet heeft Readyverse het echt goed voor elkaar. In ieder geval laat de teaser nog weinig zien: een avatar uit de film. Nog geen echte gameplay-beelden, maar het begin is er.