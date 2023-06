De kansen en risico’s van de metaverse

Het lijkt er met de komst van de nieuwe Vision Pro van Apple op dat het metaverse toch weer een klein duwtje in de goede richting krijgt. Of eigenlijk: kan krijgen. De VR-bril moet immers straks hét vehikel worden waarmee we het metaverse gaan betreden. Het is al een tjidje stil rondom het metaverse, maar dat komt misschien ook wel omdat mensen er steeds meer de risico’s van gaan inzien. Zo meent ook Kansspel.nu dat er zeker risico’s verbonden zijn aan zo’n grote, open wereld om je online leven in te leven.

Wat kan de Vision Pro voor de metaverse doen?

De Vision Pro heeft maar liefst een prijskaartje van 3499 dollar (omgerekend zo’n 4000 euro). Veel mensen vragen zich of het de moeite waard is, maar het gaat wel om een eerste generatie product. Waar andere producenten Vision Pro mogelijk als een mixed reality-headset (XR-headset) zouden adverteren, die digitale content samenvoegt met de echte wereld, besluit Apple bewust hiervan afstand te willen nemen.

In plaats van zich vooral te focussen op de ontwikkeling van apps of spellen voor virtual reality, zoals bijvoorbeeld Meta dat doet, richt Apple zich voornamelijk op het verleggen van de fysieke (werk)omgeving naar een digitale omgeving, door deze in hoge resolutie te tonen op twee displays in de headset.

Het is nog maar de vraag of dit speeltje de metaverse een nieuwe boost kan geven. Het is vooral belangrijk dat mensen deze nieuwe technologie gaan gebruiken, zodat het een acceptabel alledaags product wordt. Net zoals de smartphone van tegenwoordig. En dat is precies wat de visie van Apple is met de Vision Pro, dat deze technologie mainstream geadopteerd wordt.

Met de Vision Pro kunnen mensen bijvoorbeeld hyperrealistische persona’s maken in de metaverse. Dit kan het aantrekkelijker maken om van de metaverse gebruik te maken en met elkaar in contact te komen. De Vision Pro zal volgend jaar in Amerika te koop zijn, wanneer het in Nederland beschikbaar is, is niet bekend.

De mogelijke risico’s

Het metaverse: het belooft een grote, open wereld te zijn zoals die van ons, maar groter en met meer mogelijkheden. Het verschil is namelijk dat het virtueel is en dat ontwikkelaars dus alles kunnen maken wat ze maar willen. Maar, daar moeten straks wel regels aan verbonden zijn. Hoe graag Zuckerberg ook wil dat het metaverse een soort decentrale plek is zonder enige vormen van eigenaarschap, hebben we al mensheid tegelijkertijd grenzen nodig.

Kansspel.nu heeft uitgezocht welke risico’s in de metaverse op de loer liggen, zoals gok- en gameverslaving. Denk bijvoorbeeld aan de film Ready Player One, waarin vaders hun kinderen compleet links lieten liggen omdat ze veel te veel werden opgeslokt door dat metaverse. Maar denk ook aan online casino’s die straks zullen ontstaan: hoe gaan we daarbij zorgen dat er genoeg toezicht wordt gehouden om de mensen die in de problemen komen te helpen en te voorkomen dat de problemen nog groter worden?

Cryptocasino’s in de Metaverse

Inmiddels hebben we in Nederland pas sinds kort de mogelijkheid om legaal online te gokken. Het heeft de overheid vrij veel tijd gekost om dat toe te staan. Daaraan zijn ook allerlei regels verbonden en natuurlijk zou een Holland Casino dat in het metaverse kunnen uitbreiden. Maar hoe zit het dan met de cryptocasino’s die tegelijkertijd als paddestoelen uit de grond schieten? Het metaverse schijnt enorm populair te zijn bij cryptocasino’s, omdat dit een decentrale manier van gokken is waarbij je crypto kunt winnen die natuurlijk sowieso al erg tot de verbeelding spreken en meer geld waard kunnen worden terwijl je slaapt.

Ze kunnen echter ook minder geld waard worden. Plus: hoe zit het daar met het toezicht? Daar is niemand ‘de baas’ en kan dus iedereen constant maar weer terugkomen om verder te gokken en zich eventueel dieper de schulden in te gokken. Cryptocasino’s zijn niet toegestaan in Nederland, maar de slimme internetter weet die uiteraard wel te bereiken. Het is een van de grote gevaren waar angst voor is als het metaverse straks wel groot wordt.

Regulering

Tot die tijd is het afwachten wat de Kansspelautoriteit doet qua cryptocasino’s. Worden die straks gedoogd of juist aan banden gelegd? Uiteindelijk is het metaverse misschien wel zo nieuw dat de overheid het met zijn wet- en regelgeving niet kan bijbenen, dus is het nog belangrijker om hier straks zelf als gebruiker goed bij stil te staan: wat kan wel, en wat kan niet? Tot die tijd kun je in ieder geval gewoon legaal online gokken in Nederland.