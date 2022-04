Epic bouwt zijn kindermetaverse met 2 miljard dollar

In een investeringsronde heeft Epic Games 1,8 miljard euro opgehaald. De bedoeling is om dat geld (eigenlijk 2 miljard dollar) te gebruiken voor het bouwen van het metaverse voor kinderen. Epic Games en LEGO hebben vorige week aangekondigd met zoiets te komen en in plaats van allerlei andere investeerders te betrekken, zijn het er maar twee.

In eerste instantie wilden de bedrijven vooral laten weten dat het beginsel van het metaverse niet draait om geld verdienen of technologische vooruitgang boeken. Het gaat in eerste instantie om kindveiligheid en het in eigen hand kunnen houden van wat er allemaal binnen die game-ervaring gebeurt.

Die twee investeerders zijn Sony (een bekende investeerder in Epic) en KIRBI, de investeringsgroep die ook achter LEGO zit. De bedrijven gaan er allebei even enthousiast in: elk investeert 1 miljard dollar om een metaverse te maken geschikt voor het hele gezin.

De vraag is natuurlijk hoeveel dat eigenlijk is, 2 miljard dollar. We hebben het niet op de bank en het is een getal zo groot dat het moeilijk te bevatten is. Wel kun je het naast de ontwikkeling van soortgelijke metaverses leggen, zoals games Roblox en Minecraft. Dat is echter lastig te zeggen: deze games zijn allebei gemaakt door ‘zolderkamer’-ontwikkelaars, die hun eigen tijd erin staken. Maar Minecraft zal in ieder geval geen 1 miljoen euro hebben gekost om te maken (waardoor de ontwikkelaar ervan goede zaken deed toen hij zijn game voor 2,5 miljard kocht).

Uiteindelijk zal het metaverse van Epic en LEGO dan ook waarschijnlijk niet zo bomvol met advertenties en chatruimtes komen te staan, al moet er uiteraard wel geld worden verdiend. Waarschijnlijk zullen de bedrijven dat vooral doen door bijvoorbeeld upgrades te verkopen voor je avatar (of simpelweg cosmetics, die je avatar een ander uiterlijk kunnen geven). Toch is dit allemaal nog giswerk, want behalve dat het een veilig metaverse voor het hele gezin moet worden houden beide bedrijven hun lippen nog stijf op elkaar.

Kosten om een game te maken

Kijken we bijvoorbeeld naar hoe grote games worden gemaakt, zoals Call of Duty en Cyberpunk 2077, dan kijk je naar bedragen van rond de 300 miljoen dollar. En dat zijn de duurste games ooit gemaakt (al verslaat alleen Star Citizen ze met 400 miljoen). Een grote game maken kost dus iets heel anders dan een heel metaverse in elkaar zetten. Vergelijken we de maak van LEGO-EPIC-kinderverse met bijvoorbeeld het metaverse dat Meta aan het maken is, dan is het verschil juist weer de andere kant op groot: Meta zou al 10 miljard dollar in zijn metaverse hebben gestoken.

We kunnen wel stellen dat met een investering van 2 miljard veel verwachtingen komen. We hebben niet vaak zo’n ambitieuze investering in iets gezien: iets wat eigenlijk een soort videogame is. Het roept ook de vraag op wat het nog meer kan zijn: denken we aan een Ready-Player-One-achtige situatie, dan is het weer moeilijk voor te stellen hoe dat een veilige plek is voor kinderen. Kortom, het wordt tijd dat Epic en LEGO meer laten zien van de blauwdruk van hun metaverse.