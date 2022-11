Consumentenbond opent vuur op metaverse-aankopen door kinderen

Het metaverse is de toekomst, maar het is er nu ook al in de vorm van Roblox. En Roblox ligt onder vuur. Samen met Minecraft, Brawl Stars en Clash Royale werd de game onder de loep genomen door de Consumentenbond. Dit is van toepassing op meerdere games, maar uiteraard ook het metaverse. De Consumentenbond is namelijk niet blij met hoe deze games te werk gaan: games die gratis speelbaar zijn, maken het onmogelijk of tenminste erg moeilijk om zonder aankopen verder te komen in het spel. Hierdoor worden kinderen ‘gedwongen’ om online aankopen te doen.

Kinderen onder druk Kinderen worden volgens de bond erg onder druk gezet om snel progressie te maken. Er is soms zelfs letterlijk een tikkende klok in beeld, waarbij je binnen de tijd moet zorgen dat je een level haalt, anders moet je opnieuw beginnen. Het is dan heel aantrekkelijk om extra’s te kopen waardoor je die voortgang makkelijker en sneller weet te behalen. Roblox is daar ook schuldig aan, zegt de bond: “Roblox is een platform voor duizenden afzonderlijke spelletjes die doorgaans gratis te installeren zijn. Maar gratis spelen is meestal geen optie. Zo biedt 2 Players Girl Tycoon al binnen 40 seconden een kledingwissel aan, die nodig is om verder te kunnen spelen. Ook Resort is niet te spelen zonder te betalen. Om de kooi te kunnen verlaten waar de speler in begint, moet hij eerst ‘temporary walk’ aanschaffen.”

Roblox Zelfs het ogenschijnlijk onschuldige Adopt Me is nogal fanatiek op zoek naar geld: je kunt een baby of huisdier verdienen, maar als je betaalt lukt dat veel sneller. Dan hoef je namelijk geen puzzels te doen of uitdagingen aan te gaan. Hoewel de Consumentenbond zeker een punt heeft, hebben veel van deze games en metaverses nog veel meer andere mogelijkheden waarvoor geen geld nodig is. Daarnaast is het ook niet heel tof om een game te spelen door alleen maar alles vrij te kopen: het kunnen doen van uitdagingen en puzzels is juist wat het leuk maakt, toch?

Consumentenbond Minecraft is er wel wat gemeen in: het spel is niet gratis en vraagt alsnog een maandelijks bedrag waarin je je virtuele wereld kunt delen met anderen. Stop je met betalen, dan verdwijnt je gedeelde speelruimte. Zo sta je er dan toch weer 'alleen' voor. Volgens de Consumentenbond moet je kinderen niet aan dit soort slinkse trucs blootstellen: “Je kunt onmogelijk van ze verwachten dat ze daartegen bestand zijn. Wij vragen ons ook ernstig af of dit wel is toegestaan. Daarom hebben we de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingelicht over onze bevindingen. Als de game-aanbieders hiermee regels overtreden, zou de toezichthouder in moeten grijpen.”

Free-to-play games Het is interessant om deze zaak in de gaten te houden, want het metaverse van de toekomst zal zeker ook opties bieden om sneller ergens te komen als je betaalt. Moeten kinderen daar helemaal geen toegang toe krijgen? Het is niet heel duidelijk wat de Consument precies zou willen voor de kinderen in games. Zou het bijvoorbeeld al oke zijn als de klok eraf gaat: wil het free-to-play games met een verdienmodel als deze sowieso liever betaald maken in eerste instantie, in plaats van voor in-game items? Het lijkt nu in ieder geval bij de ACM te liggen wat er straks met games en metaverses gaat gebeuren als het om kinderen gaat.