Louis van Gaal maakt Glazen Huis-dj’s bekend

Louis van Gaal, oud-bondscoach en ere-ambassadeur van Spieren voor Spieren, heeft vandaag de sterspelers van het Glazen Huis bekendgemaakt. In een persconferentie onthulde hij de namen van ‘zijn’ sterrenteam: Mart Meijer, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema.

De dj’s worden opgesloten om samen met heel Nederland zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren, dat dit jaar het goede doel is van 3FM Serious Request. Het Glazen Huis staat van 18 tot en met 24 december op de Markt in Den Bosch, waar 24 uur per dag live radio, televisie en online content gemaakt wordt.

Naast ervaren spelers Barend van Deelen (PowNed) en Sophie Hijlkema (AVROTROS) mag Mart Meijer (AVROTROS) dit jaar voor het eerst het Glazen Huis in. Mart zegt daarover: “Vroeger droomde ik ervan om als radio-dj in het Glazen Huis te staan. Die droom wordt nu werkelijkheid en dat vind ik een enorme eer. Het maakt me ook bewuster van hoe het is voor kinderen met een spierziekte die óók dromen: van profvoetballer worden, juf of dierenarts, maar voor wie het niet meer lukt om achter een bal aan te rennen, laat staan een pen vast te houden. Voor wie de meest simpele dingen, zoals zelfs ademhalen, op het spel staan. Dit is onze kans om iets te doen, om samen met heel Nederland te zorgen dat deze kinderen niet langer langs de zijlijn van het leven hoeven te staan. Daar ga ik tot en met kerstavond keihard voor werken, want voor hen telt iedere dag.”