Louis van Gaal maakt Glazen Huis-dj’s bekend

Louis van Gaal, oud-bondscoach en ere-ambassadeur van Spieren voor Spieren, heeft vandaag de sterspelers van het Glazen Huis bekendgemaakt. In een persconferentie onthulde hij de namen van ‘zijn’ sterrenteam: Mart Meijer, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema.
De dj’s worden opgesloten om samen met heel Nederland zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren, dat dit jaar het goede doel is van 3FM Serious Request. Het Glazen Huis staat van 18 tot en met 24 december op de Markt in Den Bosch, waar 24 uur per dag live radio, televisie en online content gemaakt wordt.
Naast ervaren spelers Barend van Deelen (PowNed) en Sophie Hijlkema (AVROTROS) mag Mart Meijer (AVROTROS) dit jaar voor het eerst het Glazen Huis in. Mart zegt daarover: “Vroeger droomde ik ervan om als radio-dj in het Glazen Huis te staan. Die droom wordt nu werkelijkheid en dat vind ik een enorme eer. Het maakt me ook bewuster van hoe het is voor kinderen met een spierziekte die óók dromen: van profvoetballer worden, juf of dierenarts, maar voor wie het niet meer lukt om achter een bal aan te rennen, laat staan een pen vast te houden. Voor wie de meest simpele dingen, zoals zelfs ademhalen, op het spel staan. Dit is onze kans om iets te doen, om samen met heel Nederland te zorgen dat deze kinderen niet langer langs de zijlijn van het leven hoeven te staan. Daar ga ik tot en met kerstavond keihard voor werken, want voor hen telt iedere dag.”
In Nederland hebben 20.000 kinderen een spierziekte. Spierziekten maken spieren iedere dag zwakker; bij de één is een snelle achteruitgang merkbaar, bij de ander komt de ziekte als een sluipmoordenaar langzaam het lijf in. Een spierziekte is altijd genadeloos en onomkeerbaar: een spier die eenmaal verloren is, komt nooit meer terug. Vroegtijdige diagnose en behandeling kan de achteruitgang afremmen, en recent onderzoek toont aan dat gerichte beweging helpt om de effecten te vertragen en behandelingen effectiever te maken. Daar is geld voor nodig.
Om dat mogelijk te maken zet 3FM Serious Request zich van 18 tot en met 24 december in voor Spieren voor Spieren. Samen kunnen we de levens van 20.000 kinderen en hun ouders veranderen. Elke plaat helpt, elke spier telt.
Ook dit jaar hebben de Glazen Huis-dj’s te maken met een extra uitdaging: zij moeten tijdens de actieweek hun mobiele telefoon inleveren en kunnen daarom alleen contact met het thuisfront onderhouden via de radio of tijdens een bezoek aan het Glazen Huis in Den Bosch. Traditiegetrouw eten de dj’s tijdens 3FM Serious Request niet, maar krijgen zij op vaste tijdstippen sapjes.
3FM Serious Request zet zich ook dit jaar in voor het goede doel, deze editie voor Spieren voor Spieren. In de week voor kerst, van 18 t/m 24 december, staan de radiozender en online kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit het Glazen Huis op de Markt in Den Bosch.
Wie nu al in actie wil komen voor 3FM Serious Request kan naar 3FM.nl/kominactie om een actie aan te maken en geld op te halen.
Fotocredits: NPO 3FM/Jelle Draper.