Havas+Lemz breidt uit met Havas Play

Het branded content en partnerships-team van Havas+Lemz lanceert Havas Play. Dit gloednieuwe label dat wereldwijd gelanceerd wordt, bouwt betekenisvolle relaties tussen merken en mensen op het snijvlak van entertainment, sport, gaming, muziek, film, kunst en cultuur.

Havas Play



Havas Play is geboren uit de overtuiging dat het aansluiten bij mensen op plekken waar hun passies tot leven komen, leidt tot meer betrokkenheid en voorkeur. Onze unieke aanpak biedt een fris alternatief voor de traditionele opdringerigheid van merken. We helpen merken om hun plek te vinden, verbindingen te leggen en op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier te activeren. Met Havas Play openen we nieuwe speelvelden voor merken die tot op heden nog gesloten bleven. Of het speelveld nou een bomvolle concertzaal is, tussen juichende sportmassa's, in de vibe van een fashionweek, op een zandstrand of in de Sandbox, Havas Play zorgt dat jouw merk midden in de actie staat.

Vivendi Netwerk

Samenwerking met Play geeft merken ook exclusief toegang tot het Vivendi netwerk. Voor Nederlandse begrippen een onbekend merk, maar internationaal één van de grootste spelers in de entertainmentindustrie. Vivendi biedt een wereld aan IP op het gebied van muziek, film, games, uitgevers en samenwerking met toptalent uit popcultuur, kunst en media. Aangevuld met de kennis en expertise van onze lokale strategische partnerships.

Media, creatie en entertainment



In de ruimte tussen media en creatie liggen geweldige kansen om oprechte relaties te bouwen tussen mensen en merken. Met Havas Play kunnen we klanten nog beter bedienen vanuit de disciplines media, creatie en entertainment (nationaal en internationaal.) De propositie is gebouwd rondom partnerships, influencer marketing, experiential & live events, sponsorships, social media activation & amplification, PR en branded entertainment.