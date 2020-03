Unboring the Future: campagne van Peugeot met impact

In een tijd waarin autorijden steeds autonomer, technologischer en onpersoonlijker wordt, zet Peugeot jouw rijplezier op de eerste plaats. Bij alles wat ze doen houden ze in het achterhoofd op welke manier daarmee de rijervaring wordt verbeterd. Daarmee wil Peugeot autorijden nog leuker, stimulerender en emotioneler maken. En bestuurders de grip (terug)geven op zijn of haar ultieme persoonlijke rijervaring.

Nieuwe merkbelofte: Unboring the Future

De nieuwe Peugeot 208 werd vorig jaar groots gelanceerd en is het eerste fysieke bewijs van de nieuwe merkbelofte Unboring the Future. Een compacte auto met prachtig design, goede rijeigenschappen en leverbaar in een 100% elektrische uitvoering. De belofte moest in de communicatie over de nieuwe 208 voelbaar worden gemaakt bij een jonge doelgroep. Het Franse automerk weet dat je deze doelgroep niet bereikt met standaard commercials. Er moest een impactvolle manier worden ontwikkeld om te communiceren met de doelgroep (jongeren tussen pakweg 25 en 35 jaar). De campagne Unboring the future zag het levenslicht en werd een enorm succes.

Uiteindelijk werd de compacte stadsauto het middelpunt van dé ultieme driving track en heeft het geholpen om de Peugeot 208 neer te zetten als echte eyecatcher en een auto waarin je veel rijplezier beleeft.

Veel interesse voor Electronic Dance Music (EDM)

Uit onderzoek is gebleken dat de jongere doelgroep een bovengemiddelde interesse heeft in EDM. Daar wilde Peugeot graag iets mee doen. Bovendien sluit zelfs het woordje electronic goed aan bij de nieuwe 208, omdat deze ook in een volledig elektrische uitvoering beschikbaar is. Door gebruik te maken van EDM in de campagne, wil het automerk op een andere en vernieuwde manier indruk maken op doelgroep. Om dit te integreren in de campagne werd bedacht dat er een eigen track geproduceerd moest worden. Een nummer dat op zichzelf sterk is en door Peugeot gebruikt kan worden in communicatie rondom de merkbelofte Unboring the Future.

Writerscamp tijdens ADE

Tijdens het Amsterdam Dance Event werd door HavasLemz samen met Amp Amsterdam een writerscamp georganiseerd voor opkomende DJ’s en producers. Zij werden daar uitgedaagd om dé ultieme ‘driving track’ te maken, waarbij ze zich moesten laten inspireren door de nieuwe Peugeot 208. Dit resulteerde in verschillende demo’s, waarbij voor de track Unboring the Future van DJ-duo Magnificence is gekozen. Dit nummer vat voor Peugeot het merkconcept goed samen. “De adrenaline, emoties, kracht, souplesse en snelheid van de auto in een track die fans van Electronic Dance Music én autoliefhebbers wereldwijd in beweging zal brengen”, aldus Peugeot. Het nummer heeft letterlijk een ander geluid, er zit veel energie in en het vangt precies de essentie van de nieuwe 208 en merkbelofte.