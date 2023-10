Google betaalt miljoenen per jaar aan auteursrechten in Duitsland

Het is al een tijdje een hekel punt dat Google nieuws verzamelt en publiceert via haar zoekmachine. Diverse auteursrechtenorganisaties zijn daar niet blij mee en willen dat Google gaat betalen voor de publicatie van nieuwsberichten die het ‘ophaalt’ bij diverse online media en uitgevers. In Duitsland heeft de tech-gigant nu een licentieovereenkomst afgesloten met een grote auteursrechtenorganisaties. Corint Media krijgt van Google voortaan 3,2 miljoen euro per jaar als compensatie van persauteursrechten. Een schijntje, zo stelt de Frankfurter Allgemeine, maar het is een begin.

Bedrag kan nog stijgen, afhankelijk van wat een arbitragecommissie beslist

Het bedrag kan overigens nog stijgen, maar daarvoor is het afwachten op het oordeel van een arbitragecommissie. Die liet eerder al weten dat Google eigenlijk zo’n 5,8 miljoen zou moeten betalen om de auteursrechtenvergoeding af te dekken. Dat was wel gerekend over de periode van juni 2021 tot en met eind maar 2023. De overeenkomst met Corint Media, voor 3,2 miljoen per jaar, kan eventueel herzien worden als de arbitragecommissie een definitieve uitspraak doet.

Overigens lag de oorspronkelijke eis van de auteursrechtenorganisatie Corint Media fors hoger, op 420 miljoen euro per jaar. Die eis werd bij Google neergelegd onder auspiciën van voormalig Corint-directeur Markus Runde. Dat bedrag was onder andere berekend op basis van de advertentie-inkomsten die Google genereert met het nieuws, zo’n 11 miljard euro per jaar in Duitsland. Corint Media is voorlopig echter akkoord gegaan met Google’s tegenbod van 3,2 miljoen.