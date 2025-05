Een bushokje met ingebouwde doneerzuil voor War Child

War Child heeft vandaag in hartje Amsterdam een primeur gelanceerd: een bushokje waarin je direct kunt doneren aan kinderen in oorlog. Gewoon met één druk op de knop, via een geïntegreerd betaalapparaat. De opvallende installatie is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen War Child, NOA Collective, O2H Creative Solutions en JCDecaux.

Elk kind telt

De campagne draagt de krachtige naam ‘Elk kind telt’ en het bushokje, dat hier onderdeel van uitmaakt, is een week lang te zien, van woensdag 28 mei t/m dinsdag 3 juni.

Midden op het Rembrandtplein roept War Child voorbijgangers op tot directe actie. Want in een tijd waarin conflicten wereldwijd toenemen, is hulp harder nodig dan ooit. Met het innovatieve bushokje maakt War Child doneren letterlijk laagdrempelig: stilstaan is geen optie meer. Doneren kan snel, zichtbaar en effectief.

“We wilden de kracht van publieke ruimte inzetten om iets concreets te doen voor kinderen in oorlog. Niet scrollen, niet wachten, maar geven,” aldus Ernst Suur, directeur van War Child.