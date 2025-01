Fenomeen Roxy Dekker wint Popprijs 2024

Roxy Dekker is de winnaar van de Popprijs 2024. De zangeres en liedjesschrijver ontving uit handen van presentatoren Vera Siemons en Justin Verkijk de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek tijdens Noorderslag, onderdeel van festival ESNS.

Een fenomeen

Volgens de jury is Roxy Dekker een fenomeen waar de jury niet omheen kon, met dank aan de vier nummer 1-hits in haar eerste jaar als artiest. De Popprijs, georganiseerd door Buma Cultuur, ESNS en Kunstenbond, bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay. De bekendmaking was live te zien bij de NTR op NPO 3, te horen op NPO 3FM en te zien via de livestream van het festival.

Noorderslag

De Popprijs wordt uitgereikt tijdens Noorderslag. Het festival steekt ieder jaar een thermometer in de Nederlandse popmuziek en laat zien wat daar leeft. Een betere plek voor de Popprijs winnaar van dit jaar, Roxy Dekker, is er niet. Met Roxy Dekker bekroont de jury een artiest die exemplarisch is voor de tijdsgeest binnen de popmuziek. Hoe snel de muziekwereld anno 2025 gaat, is duidelijk te zien in de nog maar net gestarte carrière van Roxy Dekker. In haar eerste jaar als artiest scoort ze direct vier nummer 1-hits. Haar single Sugardaddy was het meest gestreamde liedje in 2024, het liedje Satisfyer staat op nummer zes. In de top 10 van meest gestreamde artiesten staat ze op de achtste plaats. Let wel: haar oeuvre telt pas 8 liedjes en ze heeft nog niet veel meer dan een handvol optredens op haar naam staan. Zo maakte ze de grootste impact op de Nederlandse popmuziek in 2024.

TikTok & Instagram

Via TikTok en Instagram wist Roxy Dekker grote groepen mensen te bereiken met liedjes die de tijdsgeest vangen. De popmuziek is geworteld in de jeugd en jongerencultuur. Ook in roerige tijden zijn mensen jong. Als geen ander wist Roxy Dekker de tijdsgeest te vangen in scherpe, humoristische teksten vol zelfspot over diens eigen generatie, in zelfgeschreven liedjes (met speciale vermelding voor songwriter Renske te Buck). De muziek is vrolijk en lichtvoetig, maar bevat ook een feministische boodschap. Daarbij spreekt Roxy Dekker de taal van de jeugd, de bakermat van de popmuziek.