Dit zijn de mooiste mondkapjes die je nu kunt bestellen

Nooit verwacht, maar toch gebeurd: mondkapjes zijn een echt fashion item geworden. Nu we ze steeds vaker (moeten) dragen, is het toch handig om wat exemplaren in te slaan. Uitwasbare exemplaren bij voorkeur en een aantal verschillende zodat je ze kunt matchen bij verschillende outfits. Je kunt binnenkort bij veel winkels terecht voor standaard mondkapjes. Zo lieten HEMA en verschillende drogisterijen al weten mondkapjes te gaan verkopen. Wil je een origineel en stylish exemplaar? Dat kost je iets meer. Wij gingen alvast op zoek naar de mooiste mondkapjes die nu te koop zijn! De mooiste mondkapjes Grote modemerken en ketens gaan massaal mondkapjes ontwerpen en in productie nemen. Je kunt dus ook met een mondkapje nu super stylish en hip over straat. Mondkapje van G-Star RAW We zien dat dit mondkapje behoorlijk populair is en dat terwijl je het nog niet eens kunt kopen. Binnenkort bestel je dit exemplaar in een pak van 5 voor € 49,95.

Icing The Label Icing The Label is een Haags bedrijf die echt tonde mondkapjes maakt met verschillende toffe printjes. Ze kosten € 19,95 per stuk en daarvan doneert het merk € 3 aan het Rode Kruis. Panter, glitters, pailletten en nog veel meer designs. Kijk vooral even op de Instagram-pagina van dit merk.

Off-White Face Mask Goedkoop? Nee. Stylish? Zeker! Off-White is momenteel een van de populairste modemerken ter wereld en kwamen met dit mondkapje. Het item is inmiddels bijna overal uitverkocht, maar mocht het nog ergens vinden dan kost het je minimaal zo'n $ 95.

Fashion Filter Het Eindhovense The Fashion Filter wil het dragen van een mondkapje/ gezichtsmasker sociaal geaccepteerd maken. En dat lukt aardig, want de items zijn prachtig. Misschien niet de goedkoopste exemplaren (€ 43,50), maar dan krijg je er wel 3 wergwerpfilters bij. Ze zijn er bovendien in verschillende maten, wel zo handig!

ByBrown De mondkapjes/maskers van dit Amsterdamse merk zitten niet met elastieken om je oren, maar om je hoofd. We kunnen ons voorstellen dat dit wel wat fijner draagt. De designs zijn strak en 1 exemplaar kost € 20.

Originele ontwerpen op Etsy Er zijn veel mensen die zelf volop mondkapjes in elkaar knutselen en verkopen via Etsy. Even goed zoeken en je vindt er echt mooie exemplaren, zoals die van onderstaande kleine ontwerpers.

Meer content