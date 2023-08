Dit zijn de fluffy winnaars van de Comedy Pet Photography Awards

Elk jaar worden er door Comedy Pet awards uitgegeven voor de dierenfoto’s die het grappigst of mooist zijn. Er zijn dit jaar weer veel terechte winnaars gevonden. Fotografen hebben allerlei verschillende dieren op hun eigen wijze op de gevoelige plaat gelegd: katten, honden en zelfs een fret. Heerlijk kijkvoer voor op de zaterdag: veel plezier!

Katjes uit Beirut De absolute winnaar komt uit Libanon: Michel Zoghzoghi woont in Beirut en is professioneel wildfotograaf. Je ziet hierop de twee geredde katjes Max en Alex en hij zei dat hij meer plezier had in het fotograferen van zijn eigen twee ondeugden, dan van de grote katten over de hele wereld. De jury vond dit de beste foto omdat hij laat zien wat voor essentiële rol dieren hebben in ons leven, maar ook zet de foto het welzijn van dieren op de kaart. Michel zegt over de winst: "Ik ben ontzettend blij en trots dat ik de wedstrijd heb gewonnen, want alle finalisten waren echt uitmuntend en sommige maakten me aan het lachen tot tranen toe. Huisdieren zijn een heel, heel belangrijk onderdeel van onze families en dat moet gevierd worden." Michel krijgt 500 pond voor zijn winst, een mooie cameratas en een trofee.

Barking door Chris Porsz Chris: "Als amateur-straatfotograaf heb ik vele, vele kilometers gelopen en dit is nog steeds mijn beste en favoriete foto. En het was er een die ik bijna niet had genomen. Maar door een toeval, net toen de eigenaar van de hond de bal gooide, hief ik instinctief mijn camera op en schoot weg. De hond keek naar de eigenaar en lanceerde zichzelf toen en maakte een salto in de lucht om de bal te vangen. Van de vijf gemaakte foto's was dit de magische foto die gelukkig scherp was! Het is een groot voorrecht om deze prestigieuze onderscheiding te hebben gekregen tussen zoveel andere geweldige foto's. Dank aan de juryleden en aan iedereen die heeft gestemd voor de publiekskeuze."

The First Outdoor Walk door Darya Zelentsova Darya: "Ik ben zo blij om mijn lieve Boudicca bij de winnaars te zien. Fretten winnen bijna nooit iets in grote internationale fotowedstrijden, en ik ben blij dat ik ze kan promoten als geweldige huisdieren en modellen. Het zijn intelligente, vrolijke, sociale wezentjes met geweldige persoonlijkheden en een overdaad aan schattigheid - als je een fret hebt, houd je letterlijk nooit op met glimlachen! Ik ben ook heel blij dat ik de eerste Oekraïense ben die de VS vertegenwoordigt in deze prachtige fotowedstrijd. De wereld heeft inderdaad meer vrolijke en vredige momenten nodig, en grappige foto's van huisdieren zijn een geweldige bron van positieve vibes, vriendelijkheid en liefde."

Huisdieren die het meest op hun eigenaar lijken-categorie: Klaus-Peter Selzer met de drie grijzen

Junior-categorie: Monyque Macedo Dos Santos 'Is het een zeehond of is het een hond?'

Eervolle vermeldingen Eervolle vermeldingen waren er voor: Kazutoshi Ono, Karl Goldhamer, Gill Woodcock, Sophie Boynton en twee beelden van Kenichi Morinaga.