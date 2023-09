Artifact: alles wat je moet weten over deze handige nieuwsapp

Wat slimmeriken die eerst bij Instagram werkten hebben eerder dit jaar de app Artifact gelanceerd: een mix tussen de krant/de media en social media. Het is in Nederland nog niet een app waar iedereen het over heeft, maar tot nu toe blijkt hij wereldwijd best goed te gaan. Hij krijgt nu zelfs een update waardoor hij niet alleen maar nieuws toont. Maar, wat is Artifact eigenlijk?

Find me @Artifact_News ! Its amazing how much the app keeps improving over time! The new and improved UI, the links feature, the % read feature, I absolutely everything! Great job team! pic.twitter.com/Cbr7HeAQ6b

Artifact

Artifact laat je nieuwsartikelen lezen uit onderwerpen die jij zelf kiest. Misschien vind jij dat sport absoluut niet thuishoort in het nieuws dat jij wil lezen, maar wil je des te meer lezen over technologie en bieden andere media daar juist weer net te weinig van. Eigenlijk maak je in Artifact een soort van je eigen krant: je kunt ook abonnementen die je hebt bij media toevoegen aan de app. Die krant is wel vooral gebaseerd op je algemene voorkeuren: er is wel een algoritme dat kijkt naar wat je kunt waarderen: wat open je? Maar het begint in eerste instantie al met een schifting die je zelf maakt.

De nieuwsberichten worden vervolgens door allerlei slimme algoritmen aan je gepresenteerd, alsof er een soort nieuwsbrief speciaal op jouw wensen wordt gemaakt. Eigenlijk natuurlijk een heel slim idee, maar wel eentje die je wel een beetje tijd kosten aan het begin. Je moet het namelijk wel allemaal instellen zoals jij het wil en zorgen dat het AI van je gedrag leert. Dat betekent dat je de app vooral in eerste instantie veel zal gebruiken. Nadat je meer dan 25 artikelen hebt gelezen, dan gaat de AI echt zijn werk doen. Bovendien is het ook de moeite waard om te kijken onder Headlines, waar allemaal aantrekkelijke koppen staan met een arsenaal aan artikelen over dat onderwerp.