Waarom diversiteit op de werkvloer belangrijk is voor groei en innovatie

Diversiteit op de werkvloer is cruciaal voor de groei en innovatie van bedrijven. Wil je weten hoe je bedrijf kan groeien en innoveren? Het antwoord is eenvoudig: diversiteit op de werkvloer.



In dit artikel bespreek ik waarom diversiteit zo belangrijk is en welke voordelen het biedt. Als ondernemer heeft dit mij geholpen om in twee jaar tijd toffe nieuwe projecten binnen te halen en op te leveren voor een divers klantenportfolio.

Het belang van diversiteit op de werkvloer

Het creëren van een werkomgeving waarin alle medewerkers zich gezien en gehoord voelen, ongeacht hun…

Achtergrond

Geslacht

seksuele geaardheid

Leeftijd

Etniciteit

Religie

…doet zowel de resultaten als het imago van elk bedrijf goed. Volgens Gartner: “75% van de organisaties met managementteams die een diverse en inclusieve cultuur weerspiegelen, behalen hun financiële doelen. Gender-diverse en inclusieve teams presteerden bovendien gemiddeld 50% beter dan gender-homogene, minder inclusieve teams.”

Een inclusieve omgeving verkleint het verloop van werknemers en vergroot de betrokkenheid en tevredenheid. Dit leidt tot een betere samenwerking en teamdynamiek, waardoor de productiviteit en prestaties van het bedrijf verbeteren.

Financiële voordelen van inclusie en diversiteit

Naast een positief effect op productiviteit, profiteren bedrijven die investeren in inclusie en diversiteit ook nog van een beter herstelvermogen in het geval van financiële crises - zoals COVID-19 - omdat ze flexibeler zijn.

De focus op inclusie & diversiteit op een laag pitje zetten, kan zelfs negatieve gevolgen hebben: je kunt niet alleen te maken krijgen met negatieve feedback en kritiek, maar ook steeds meer moeite ervaren met positionering in een markt die staat voor en draait op groei & vernieuwing.

Bedrijven hebben innovatie en veerkracht, twee typische gevolgen van een diverse en inclusieve bedrijfsvoering, hard nodig bij het herstellen van een crisis. (McKinsey).

Creatieve voordelen van inclusie en diversiteit

Diverse teams zijn bovendien innovatiever, beter in staat om te anticiperen op veranderingen in de behoeften van consumenten, consumptiepatronen en om nieuwe producten en diensten mogelijk te maken die mogelijk een concurrentievoordeel opleveren.

Het is bijvoorbeeld voordelig als leden van een content team, dat zich bezig moet houden met campagnes over Ramadan en Eid, inhoudelijk weten waar ze het over hebben omdat ze zelf deelnemen aan deze religieuze gebeurtenissen. De tone of voice kan scherp worden gesteld en men weet wanneer je ‘Eid Mubarak’ kan gebruiken in copy en wanneer (nog) niet.

Verbinding met klanten door diversiteit

Een team dat niet alleen divers is wat betreft kennis en vaardigheden, maar ook wat betreft culturele achtergronden en identiteiten (in de brede zin van het woord), kan beter levelen met een diverse klantenkring. Klanten werken logischerwijs graag met bedrijven die hun normen, waarden en bedrijfscultuur niet alleen begrijpen, maar ook zelf vóelen.

Dit gedeelde gevoel creëert wederzijds begrip en daarmee een positieve en vruchtbare (samen)werksfeer, wat de kans op verlenging of herhaling van de samenwerking vergroot. Want hoe verleidelijk is het om als twee moeders met een eigen bedrijf, buiten werktijd om, even bij te kletsen over het moederschap, onder het genot van een etentje? Business casual, anyone?

Een betere wereld start bij jezelf

Last, but not least: het is belangrijk dat bedrijven niet alleen praten over hoe belangrijk diversiteit is, maar dat ze deze diversiteit ook daadwerkelijk implementeren in hun eigen bedrijfsvoering. Organisaties die een boodschap van inclusie en diversiteit uitdragen, maar zelf niet voldoen aan deze kenmerken, lijken vooral te profiteren van de commerciële voordelen die het oplevert voor hun imago. Dit wordt pinkwashing genoemd (volgens Het roze Woordenboek van de Correspondent: Pinkwashing is een samentrekking van pink en whitewashing (‘witwassen’).

Voordelen van diversiteit voor jouw organisatie

Dus met diversiteit: verklein je het verloop van werknemers en vergroot je de betrokkenheid en tevredenheid, vergroot je de productiviteit van werknemers en de kwaliteit die zij afleveren, level je beter met je klanten, wees flexibeler en herstel je uiteindelijk sneller van (financiële) crises. Door bewust te werken aan een inclusieve en diverse werkomgeving kan je profiteren van deze voordelen.

