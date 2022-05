​Groeispurt: een baby én een startup

Daarnaast hebben wij diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. In de praktijk blijken bedrijven die hier vol op inzetten innovatiever en productiever te zijn én extra tevreden klanten en werknemers te hebben. Belangrijk, als je flexibiliteit nodig hebt om alle ballen hoog te kunnen houden.

Het bedrijf, dat wij op 1 januari 2021 hebben opgericht met 3 partners, is uitgegroeid tot een flinke peuter: ons team telt inmiddels 16 medewerkers. Het runnen van DGTLbase , en daarnaast nog 2 e-commerce platformen, is niet niks. Al helemaal niet in combinatie met het verzorgen van een piepjonge baby. We zijn dan ook ontzettend trots op Emma: ze is wat ons betreft een enorme inspiratie voor vrouwen en iedereen die wil ondernemen.

Werken zoals dat bij jou en jouw leven past

Bij DGTLbase houden we van ons hechte team, steunen we elkaar en geven elkaar de ruimte waar dat nodig is. Zouden we ons team, zoals veel hippe agencies dat doen, een familie noemen? Niet per se. We zijn realistisch én kritisch over de relatie tussen werknemer en werkgever. Iedereen heeft per slot van rekening een privéleven, inclusief daadwerkelijke familie.

We vinden het belangrijk dat medewerkers altijd de ruimte krijgen om te zijn wie ze willen zijn - op een manier die het beste bij hun privéleven past. Binnen ons bedrijf staan onze mensen als individuen voorop.

Dat geldt ook voor onszelf als werkgevers. Voor Emma betekende deze persoonlijke invulling dat ze na de geboorte van George al heel snel een paar uurtjes per week kon werken op kantoor. Ze woont op loopafstand, waardoor borstvoeding geven langer mogelijk was dan gedacht. George is vanuit zijn draagzak al een echte SEO-specialist in de dop! Hij was, bij gebrek aan een oppas, zelfs aanwezig bij een sollicitatiegesprek met een nieuw teamlid. We denken er dan ook hard over na hem, vanwege zijn charmes en prachtige bos krullen, in te zetten tijdens onze salesgesprekken.

Samen groeien

Met de komst van George heeft onze kernwaarde 'samen groeien' een andere dimensie gekregen: we vinden het belangrijk dat de groei van DGTLbase ons team en hun persoonlijke ontwikkeling ook ten goede komt.

Dat blijkt andersom ook goed te werken. De ontdekkingstocht die Emma afgelopen jaar heeft gemaakt, heeft een positief effect gehad op ons bedrijf. De ervaringen en inzichten die Emma op heeft gedaan door het werken voor DGTLbase te combineren met zorgen voor George, zijn lessen die wij graag van haar overnemen om ons bedrijf verder te kunnen laten groeien.

Co-Founder Karim: “Emma haar ervaringen van het afgelopen jaar als co-founder en moeder zijn lessen die we gebruiken om DGTLbase verder te laten groeien.”

4 Belangrijke succesfactoren

We hebben vier opvallende parallellen ontdekt tussen Emma’s rol binnen onze groeiende online marketing agency en haar rol als moeder. Het zijn drie succesfactoren die je als ondernemer kunnen helpen bij het opbouwen van een succesvol bedrijf én je kunnen helpen als nieuwe ouder.

Tip 1: Zorg voor een goed team van mensen om je heen

Een pasgeboren baby groeit snel, net als een startup. Of het nu om de zorg van je baby'tje gaat of om het werken voor je bedrijf: zorg dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt. Mensen die begrijpen waar je mee bezig bent, weten waar jij heen wil groeien en die zaken van je over kunnen nemen als het nodig is. Die praktische hulp van mensen uit je directe omgeving, privé en zakelijk, is goud waard en helpt je vooruit te komen.

Tip 2: Durf los te laten

Niks is zo moeilijk als de regie uit handen te geven. Of het nu gaat om de oppas of een teamlid die werkzaamheden van je overneemt. Het draait vaak voornamelijk om vertrouwen. Wees duidelijk in wat je wil en wat voor jou belangrijk is, maar laat ruimte aan de ander om het op hun eigen manier in te vullen. Durven loslaten geeft jou de ruimte en tijd om andere dingen op te pakken en jouw team krijgt de kans om buiten hun comfortzone te stappen, nieuwe dingen te leren en hun zelfvertrouwen te laten groeien.

Tip 3: Focus op het grotere plaatje

Het is makkelijk om je te verliezen in details, vooral wanneer je aandacht op meerdere fronten vereist wordt. Om de groeidoelstellingen voor DGTLbase scherp te houden, zijn we begonnen met het werken met OKRs: Objectives and Key Results. Hiermee kunnen we focussen op de grote lijnen - die ons weer helpen vooruit te komen en successen te behalen. Het wordt daardoor makkelijker de belangrijke zaken van de minder belangrijke zaken te scheiden.

Tip 4: Accepteren en flexibel blijven

Natuurlijk zullen er altijd situaties zijn waarin het even niet gaat zoals je had gedacht. Kleine kinderen zijn soms opeens ziek en delen dan maar al te graag hun virusjes met je. Of ze willen, net als George tot voor kort, niet slapen op het moment dat je dat zelf zo ontzettend graag zou willen. Met gebroken nachten en bar weinig energie tot gevolg.

(Op)groeien is leren en omarmen

Zoals je kleintje niet altijd doet wat jij zou willen, zo kunnen er ook in je bedrijf zaken anders lopen dan je had gedacht of gewild. Dan komt het neer op maar één ding: de nieuwe situatie accepteren, je plannen aanpassen en leren van de veranderingen. We weten nu bijvoorbeeld beter welk type klant bij ons past (en welk type niet). Die, soms onverwachte, lessen vormen het fundament voor 2022. Met dit fundament durven wij een groeiambitie neer te zetten van 60% voor 2022 en wie weet voor nog meer DGTLbaby’s.

Een bedrijf starten met een kinderwagen aan de ene hand en een pitch deck in de andere is een ware uitdaging, dat zal niemand ontkennen. De twee combineren, vereist een flinke dosis flexibiliteit en een solide toekomstgerichte visie. Hoe vaker men deze flexibiliteit omarmt, hoe meer mensen zich zullen realiseren dat ze niet hoeven te kiezen tussen het starten van een bedrijf en het krijgen van een baby.