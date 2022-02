​Startup Juni biedt een nieuw bankproduct voor ondernemers

Juni is natuurlijk niet het enige bedrijf dat disruptief werkt in de financiële wereld. Het ziet de trend van fintech en speelt hierop in omdat steeds meer mensen ontevreden zijn met hun bank. Het gaat niet snel genoeg: banken helpen ondernemers niet genoeg om snel overzicht te krijgen. Zeker nu er door de pandemie meer online gebeurt, is het handig als je als ondernemer snel online dingen kunt regelen. Juni is zelf ook volledig online ontwikkeld: het bedrijf werd opgestart in 2020, middenin een pandemie, dus de oprichters moesten op afstand online aan Juni werken.

Je bankzaken regelen, dat moet makkelijker kunnen. Het is soms moeilijk om overzicht te houden van alle financiële stromen, waardoor mensen bijvoorbeeld privé wel eens de Grip-app inschakelen. Maar hoe doe je dat zakelijk? Zeker als je bijvoorbeeld een online shop runt en te maken hebt met de inkoop én de verkoop van artikelen, naast de inkomsten die je hieruit gegenereerd, is het moeilijk om in één keer een overzicht te hebben. Je hebt waarschijnlijk zelfs meerdere rekeningen. Juni helpt daarbij, want het het is erin gespecialiseerd om het webshopeigenaren te helpen financieel overzicht te houden .

Financiële trends

De kans is groot dat Juni in rap tempo zal worden uitgebreid, want dat zit in het dna van het bedrijf: trends zien op de financiële markt en hierop inspelen. De oprichters komen uit de meest handige hoeken: ecommerce, media-inkoop, martech, fintech en technische ontwikkeling. Ook hebben ze van dichtbij gezien hoeveel administratieve rompslomp er komt kijken bij het runnen van een online winkel. Het is moeilijk om dat schaalbaar en overzichtelijk te houden, naast dat je als winkelier vooral met je producten en je klanten wil bezig zijn, in plaats van administratie.

Juni noemt het zelf ecommerce banking: het is een bankiertool die zorgt dat er zoveel mogelijk activiteiten worden geautomatiseerd. Bovendien moet het er ook simpel en duidelijk uitzien: immers is het talent van iemand in de ecommerce waarschijnlijk vooral verkopen en niet zozeer diep in bankzaken zitten. Door een app te maken met een heldere interface waarmee mensen in één keer alle fondsen kunnen zien, was er al veel winst behaald. Er zat echter meer in, waardoor Juni onder andere is gaan kijken naar cashbacks en virtuele creditcards.

Niet alleen Juni zelf gelooft erin: het heeft al een aantal investeringsrondes gehad met onder andere een flinke kapitaalinjectie van Cherry Ventures, wat onder andere bekend is van het helpen van Zalando en Spotify. Ook de oprichters van NA-KD en iZettle zijn betrokken bij Juni in de vorm van financiële investeringen. Op dit moment is Juni nog in beta, maar er zijn al veel functionaliteiten live, waar inmiddels steeds meer mensen gebruik van maken. Iets dat de mensen bij Juni heel belangrijk vinden: feedback van de klanten is de belangrijkste feedback om te zorgen dat Juni een toekomstbestendig bedrijf is.

ecommerce

Het zal echter niet blijven bij die paar klanten, want ecommerce is enorm aan het groeien: in Europa is de ecommercebusiness al zo’n 400 miljard euro waard. Juni hoopt in een gat te springen dat banken wat Juni betreft te lang hebben laten liggen. Juni begrijp dat ecommercebedrijven te maken hebben met allerlei verschillende platforms, zoals Taboola of Shopify, en probeert geld dat in allemaal verschillende platforms zit visueel bijeen te brengen in de Juni-app.

Juni geeft je vervolgens inzicht in hoe je cashflow, inkomsten en uitgaven ervoor staan bij al die diensten, zodat je weet waar je misschien meer in kunt investeren of wat je aan geld opzij moet zetten omdat je nog iets moet betalen. Juni lanceerde hiervoor de Juni-VISA-card, speciaal voor online marketing. Hiermee kun je bijvoorbeeld betalen voor advertenties, omdat Google je in ranking naar beneden schijnt te schuiven als je een keer geen ruimte hebt op je creditcard. Het kost veel tijd om uit te zoeken waar het misgaat, dus lanceert Juni met een eigen virtuele creditcard om zulke ellende te voorkomen. Bovendien kun je dagelijkse en maandelijkse uitgavelimieten instellen, zodat je meer controle hebt over wat je aan advertenties uitgeeft.

Uit dit voorbeeld blijkt wel dat de mensen achter Juni ook echt verstand hebben van zowel de financiële markt als ecommerce en media-inkoop. Iets wat we bij de bekende banken missen. Geen wonder dus dat dit bedrijf het goed doet in investeringsrondes. En hopelijk straks ook onder steeds meer ecommerce-ondernemers.

Meer weten over Juni? Of het zelf uitproberen? Klik hier voor meer info.