Vijf slimme tools voor leadgeneratie

Het marketingvak is volop in ontwikkeling. Er zijn inmiddels meer dan 8.000 marketing tools beschikbaar, en dat worden er elk jaar meer. Moderne marketeers weten alles over deze tools en bouwen geavanceerde funnels of sales- en marketingmachines waarmee nieuwe leads én klanten gemakkelijk binnenrollen.

Maar hoe werkt leadgeneratie in 2022 precies? In deze blog kijken we naar de huidige mogelijkheden op het gebied van leadgeneratie en lichten we vijf slimme tools verder toe.

Van callcenter naar online leadgeneratie

Zo lang als het marketing- en salesvak al bestaat, zorgt leadgeneratie voor hoofdpijn. Het bereiken en overtuigen van voldoende potentiële klanten is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk voor vrijwel iedere verkoper.

Jaren geleden stond de telefoon centraal bij het vinden en benaderen van leads. Salesmedewerkers of callcenters belden dag in dag uit lange lijsten met zogenaamde koude leads af. Ook waren netwerkevenementen en beurzen cruciaal. Hier deed je contacten op, die je later nog eens opbelde om een afspraak te maken.

Terwijl netwerken nog steeds belangrijk is, hebben het internet en de nieuwe digitale mogelijkheden de moderne leadgeneratie sterk veranderd. De focus is van outbound naar inbound verschoven, we besparen tijd door de inzet van de juiste tools én de kwaliteit van de leads wordt steeds beter. Een groot deel van de klantreis vindt tegenwoordig online plaats en circa 70-80% van de B2B-beslissers doet het liefst zaken via online kanalen.

Ook worden de beschikbare technieken steeds geavanceerder. Met artificial intelligence en machine learning is het inmiddels mogelijk om leads op te sporen die perfect aansluiten bij jouw klantprofiel. En hoe beter ze hierbij aansluiten, hoe groter de kans dat ze uiteindelijk klant worden.

Vijf slimme tools

Vijf mooie voorbeelden van tools die leadgeneratie in 2022 makkelijk maken zijn Skylead, Ocean, Jobfeed, LinkedIn en Drift Chat.

1. Skylead

Skylead is een handig platform dat leads genereert via LinkedIn en e-mail.

Hoe werkt dit? Allereerst legt het platform automatisch contacten met eerste-, tweede en derdegraads connecties binnen de doelgroep. Er worden profielen bekeken en connectieverzoeken, Messages en Inmails gestuurd in de vorm van een drip-campagne. Zo stel je bijvoorbeeld in hoeveel dagen je wilt dat er tussen een connectieverzoek en een bericht zitten, of tussen een eerste- en tweede bericht.

Een campagne kan zo simpel of complex zijn als je zelf wilt. De onderstaande afbeelding laat bijvoorbeeld een relatief simpele campagne zien, die zich volledig op LinkedIn afspeelt.