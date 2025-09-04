Recordaantal inzendingen voor Effie Awards 2025

De Effie Awards, wereldwijd gezien als dé vakprijs voor effectieve marketing en communicatie, trekken dit jaar in Nederland een recordaantal inzendingen. Maar liefst 49 cases zijn ingediend, het hoogste aantal in jaren. Effie Netherlands wordt sinds 1983 georganiseerd door VIA en bvA, het netwerk van merkleiders.

Volgens juryvoorzitter Esther Overmars zegt de stijging veel over de rol van marketingeffectiviteit in deze tijd van technologische versnelling en maatschappelijke onzekerheid: “Geweldig dat zoveel organisaties de tijd hebben genomen om hun case te analyseren en te beschrijven. Het laat zien dat de Effie breed leeft en relevant blijft.”

Spreiding over tien categorieën

Dit jaar telt Effie Nederland 10 categorieën, waaronder drie nieuwe: Business-2-Business, Loyaliteit en Employer Branding & Werving. Vooral die laatste blijkt populair met vijf inzendingen. De grootste categorie blijft Gedrag Kort, goed voor zestien cases. Verder zijn de inzendingen evenwichtig verdeeld over Gedrag Lang, Merk, Introductie en Maatschappelijk.

bvA-directeur Henriette van Swinderen benadrukt dat de Effie Awards een breed veld aanspreken: “Het is een mix van gevestigde merken, terugkerende deelnemers en kleinere merken die we voor het eerst verwelkomen. Dat maakt duidelijk dat de Effie relevant is voor álle soorten merken.”

Start van de jurydagen

De komende weken buigen de in totaal 65 juryleden, bestaande uit marketeers, bureaus en onafhankelijke onderzoekers, zich over de ingezonden cases. Conny Braams en Esther Overmars vormen samen met de voorzitters van de vakjury’s de hoofdjury.

Op 13 november 2025 worden tijdens de feestelijke Effie Award Show in Circa Amsterdam de winnaars bekendgemaakt. Dan wordt duidelijk wie met een bronzen, zilveren of gouden Effie naar huis gaat.