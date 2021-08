​Gratis e-commerce trainingen: dit wil je weten over webwinkel marketing

Werk je bij of heb je zelf een webshop? Dat weet je hoe belangrijk e-commerce is. Deze vorm van online marketing bestaat uit veel aspecten. De ‘e’ in e-commerce staat voor elektronisch. Online verkopen gebeurt op afstand. Je wil de potentiële koper overtuigen om in jouw online shop een aankoop te doen. Misschien sta je nog aan het begin van je zoektocht naar goede strategieën of ben je al wat verder en kun je nog hulp gebruiken bij een specifiek onderdeel. Wij geven je een aantal tips!



De onderdelen van e-commerce

Om je webshop goed te laten draaien heb je meer nodig dan een winkel. Het totaalplaatje zorgt ervoor dat een klant juist bij jou die bestelling plaatst. Je bent er dus niet met een online winkel, maar moet ook denken aan sales, marketing, logistiek en software. Elke dag verschijnen nieuwe webwinkels in Nederland. De concurrentie ligt dus op de loer. Helaas redt niet iedere ondernemer het, want succesvolle e-commerce moet je niet onderschatten. Voordat je begint, moet je al hebben nagedacht over je strategie en doelgroep. Want zonder een goed plan loop je al snel tegen obstakels aan.

E-commerce bestaat uit de volgende onderdelen:

Strategie : doelstellingen, aanbod, doelgroep, merkwaarde

: doelstellingen, aanbod, doelgroep, merkwaarde Software : webwinkelsoftware, betalen, binnenhouden, bestelpagina

: webwinkelsoftware, betalen, binnenhouden, bestelpagina Marketing : concurrentie, content, leads, SEO, social media

: concurrentie, content, leads, SEO, social media Kanalen : verkoopplatforms, Google Ads, e-mailmarketing

: verkoopplatforms, Google Ads, e-mailmarketing Customer journey: klantervaringen, gebruiksvriendelijkheid webshop, reviews

Een succesvolle webwinkel - 5 tips

In het runnen van een online shop gaat veel tijd zitten. Niet alleen in het laten draaien van de winkel zelf. Zonder stevige basis en een goed plan loop je al snel vast. Toch is het voor iedereen mogelijk om een succesvolle webwinkel op te zetten. Zeker wanneer je je omringd met gelijkgestemden en zorgt dat je de dingen uitbesteed waar je minder kennis van hebt. Deze tips zijn handig voor zowel startende webshops als webwinkels die al een tijdje draaien:

Investeer tijd in het leren van nieuwe vaardigheden en zorg ervoor dat je een expert wordt in je vakgebied. Daarmee laat je zien dat juist jouw webshop de place to be is om een aankoop te doen. En hoewel je echt niet alles kunt en hoeft te weten, is het wel prettig dat je van veel onderdelen iets weet. Dat maakt het ook gemakkelijker om te schakelen met andere partijen en leveranciers. Gooi je eigen, originele saus over de productteksten. Daarmee laat je zien dat je anders bent dan de concurrentie en vergroot je de kans dat Google je site beter oppikt. Vergeet niet dat de klant zo weer weg is als de teksten niet aansprekend zijn. Gebruik je eigen woorden of huur iemand in die jouw tone of voice goed kan overbrengen. Het levert je een hoop sales op als je teksten de klant aanspreken. Houd rekening met SEO, want je wil natuurlijk dat je content goed wordt geïndexeerd. Ken je cijfers en statistieken. Heb je een uitgebreid businessplan opgesteld? Heel verstandig. Ook als je online shop al langer draait is het slim om hier regelmatig kritisch naar te kijken. Niet alleen naar omzet(doelen) en winst, maar ook naar bezoekersaantallen en conversie op je site. Dit maakt het gemakkelijker om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld nieuwe acties en de inrichting van je webshop. Investeer in een goedwerkende zoekfunctie. Wat doe je als jij op zoek bent naar een specifiek product? Dan zoek je op relevante omschrijvingen en woorden. Jij wil natuurlijk dat een bezoeker op je site converteert naar klant. Ga na of je zoekfunctie goed werkt en de resultaten snel en slim gefilterd kunnen worden. Investeer in marketing en pr. Zichtbaar zijn is belangrijk en daarvoor moet je tijd en energie steken in de pr van je webwinkel. Je hebt immers een online shop en alleen een actieve site hebben is over het algemeen niet voldoende. Ontdek welke strategieën voor jou werken en vooral via welke kanalen je jouw klanten bereikt. Onderschat goede pr en social media niet.

Kennis delen

Omring je jezelf graag met gelijkgestemden? Zoek dan de verbinding op met andere webwinkels in een online community en deel kennis met elkaar. Samen heb je immers meer knowhow dan wanneer je alles alleen doet. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij deze gratis e-commerce trainingen voor iedereen. Hier vind je naast cursussen ook een community met andere specialisten in e-commerce.

