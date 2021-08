Facebook zorgt nu dat advertenties juist minder van je weten

Het wordt ook wel een zeer betekenisvolle koerswijziging genoemd, maar of dat echt zo is moeten we nog zien. Het vertrouwen in Facebook is niet uitermate groot, maar het social medium wil de advertenties op het platform (zijn grootste inkomstenbron) aanpassen. Zo aanpassen, dat advertenties juist aanzienlijk minder van je te weten komen.



Flinke ommezwaai voor Zuckerberg

Als dat klopt, dan zou dat inderdaad een flinke ommezwaai zijn voor Mark Zuckerbergs platform. Facebook is praktisch gebouwd op een fundering van advertenties die juist zo persoonlijk mogelijk werden gemaakt. Toen echter de afgelopen jaren steeds meer tegengas kwam vanuit gebruikers en experts, is het zich blijkbaar achter de oren gaan krabben. Ook wet- en regelgeving speelt hierin een rol.

Het komt namelijk niet bepaald uit het goede hart van Zuckerberg en consorten om de advertenties aan te passen. Het heeft alles te maken met wet- en regelgeving rondom het mogen verzamelen van data. Het is een zware dobber voor Facebook, dat juist dat enorm gericht kunnen adverteren als paradepaardje heeft. Nu mag Facebook niet meer zoveel data verzamelen van zijn gebruikers, waardoor gebruikers meer privacy kunnen verwachten als ze op het social medium surfen.