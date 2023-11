Een ‘blended’ winkelervaring voor de feestdagen: virtueel en fysiek shoppen

Zo koopt en gebruikt Studio Subtl alleen de meest duurzame geproduceerde stoffen. Daarnaast produceert het modemerk uitsluitend in Europa om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. Moyee Coffee vertelt je middels de AR-technologie het verhaal achter de kwalitatief goede, verantwoorde koffie. En Yummygums laat bezoekers zien hoe makkelijk het is om een gezonde routine aan te leren en wat de positieve effecten hiervan zijn.

In deze pop-up Shared Shop bieden duurzaam modemerk Studio Subtle, koffiemerk Moyee Coffee en supplementenonderneming Yummygums een unieke shopervaring. Hierbij ligt de focus op die extra informatie zodat je een bewuste en geïnformeerde keuze kan maken. Scan de vloersticker in de shared shop en je krijgt toegang tot een virtuele laag van de verschillende brands. Op de aanwezige iPads kan je rondkijken in het assortiment van deze online winkels, de verhalen achter de verschillende producten leren kennen en eventueel overgaan tot aankoop.

Het inkopen van een bijzonder cadeau voor de feestdagen gaat niet enkel over het product zelf, we zoeken ook steeds vaker naar extra informatie over een product of merk. De ervaring met en het verhaal achter het merk worden steeds belangrijker. Dat komt met een blended winkelervaring beter tot uiting.

Van 29 november tot en met 3 december kun je de Shared Shop op de Utrechtsestraat 50 in Amsterdam bezoeken. Deze shop speelt in op de groeiende vraag naar een blended winkelervaring: tegelijk zowel virtueel als fysiek shoppen.

Online webshop: virtueel & fysiek



De drie ondernemingen zijn blij met de kans om met Vodafone Business hun online webshop voor het eerst zowel virtueel als fysiek aan te kunnen bieden.

Jorn van het Hof, eigenaar van Studio Subtl: "Wij geloven heel erg in de combinatie van online en fysiek. Het is de beste manier om het merk te positioneren en de merkbekendheid te vergroten. Zodoende kunnen consumenten de producten en het merk ervaren en geeft het ons de mogelijkheid om ons verhaal te vertellen. Onze droom is om zowel nationaal als internationaal een aantal unieke stores met een ultieme brand experience te openen, waarmee we de vastgeroeste patronen van de mode-industrie willen doorbreken."

Frank van Driel, Co-owner en CMO Yummygums: "De Shared Shop is een interessante variant op klassieke retail, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste trends - in dit geval in technologie - wat heel goed aansluit op Yummygums. Wij proberen met ons merk een stukje verbazing en vernieuwing te brengen, en dat zien consumenten hier goed terug."

Guido van Staveren van Dijk, oprichter Moyee Coffee: "Dit biedt een fantastische mogelijkheid om onze FairChain visie met zoveel mogelijk mensen te delen en met Moyee Coffee te laten zien hoe dat werkt. Hopelijk inspireert het anderen om ieder product te gaan veranderen in een catalyst of positive change en gezamenlijk te werken aan een economie waarin iedereen wint.’



Toekomst voor retail

Deze showcase laat zien wat retail in Nederland nodig heeft. De afgelopen jaren verdwenen er veel winkels uit het straatbeeld. Waarbij er regelmatig de vraag werd gesteld of er nog wel toekomst is voor fysieke winkels. Die is er zeker nog, maar vandaag de dag wel in combinatie met een online shop ervaring.