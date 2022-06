Snelle veranderingen in technologie, verandert de mens mee?

DALLE 2 Sander begon over de zoektocht wat eigenlijk kunstmatige intelligentie met onze werkelijkheid doet, met ons als persoon, met onze identiteit. Hij liet zien hoe DALLE 2 werkt. DALLE 2 is een nieuw AI-systeem dat realistische afbeeldingen en kunst kan creëren op basis van een beschrijving in natuurlijke taal. Koningin Elizabeth met Paddington (een beer uit een film) en dat ze daarna als hologram in een koets door de straten van Londen toegejuicht werd door een menigte. Sander vervolgde zijn verhaal met een ander soort deepfake wat werd tentoongesteld tijdens de audities in de aflevering van America's Got Talent. De deelnemers waren techneuten Tom Graham en Chris Ume, die hun AI-technologie presenteerden die bekend staat als Metaphysic. Om het te demonstreren, brachten ze 2018-finalist Daniel Emmet naar voren, en wat er daarna gebeurde was griezelig. Door het gebruik van een camera kon Emmet transformeren in een deepfakte versie van jurylid Simon Cowell. Door de technologie leek het alsof Cowell Chicago's "You're My Inspiration" zong. En natuurlijk kwam de wereldberoemde band ABBA langs. En dan niet de vier Zweedse zangers zelf, maar hologrammen die uitbeelden hoe ze er in hun succesvolste jaren hebben uitgezien. En je zag gewoon fans uitbundig meezingen en meedoen met hologrammen.

Kunstmatige intelligentie Dit waren volgens Sander misschien positieve, leuke elementen van AI/ deepfake etc. Maar het ging ook over fake news met voorbeelden van Trump. Inval van Rusland in Oekraïne (live meekijken met een tiktok film van een Russische soldaat, die achteraf toch nep bleek). Wat is nou echt, wat is de werkelijkheid? En de invloed van bijv. tiktok op de rechtzaak tussen Johnny Depp en Amber Heard. Hierbij gaan we kort en krachtig opsommen wat de volgende sprekers hebben verteld, en eigenlijk is onze boodschap. Mis die VINT events nou niet. Je leert er altijd wat van en wij kijken nu vol spanning al naar de volgende uitvoering. Floris Alkemade werkte jarenlang als architect voor het architectenbureau van Rem Koolhaas. Later startte hij zijn eigen bureau. Won dit jaar een prestigieuze oeuvreprijs en is in 2018 verkozen tot architect van het jaar. Hij is bij het grote publiek bekend geworden van Zomergasten. Zijn verhaal begon met het verleden. We zijn van een productiemaatschappij geëvolueerd naar een consumptie en van de echte naar een virtuele wereld.

Staren naar je scherm Floris liet een aantal onderzoeken zien. In de Verenigde Staten is de gemiddelde Amerikaan 640 minuten van de 1000 minuten per dag bezig met een scherm (tv, tablet, smartphone). Er zijn bijv. 400 verschillende soorten staafmixers beschikbaar op bol.com. Op hoogtijdagen verkocht Alibaba.com 583.000 producten per seconde! We leven in een luilekkerland! We zijn in een aards paradijs belandt met flitsbezorging. Yvette Watson is een duurzame ondernemer. Met het bedrijf PHI Factory, ondersteunt zij organisaties bij het realiseren van hun duurzame en circulaire ambities en daagt ze marktpartijen maximaal uit om echte systeemverandering te realiseren. Daarnaast heeft zij het gamified leerplatform, The 2B Collective. Dé community tool voor het activeren van grote groepen mensen om duurzaam te gaan denken en doen. Hiermee wil zij echte schaal gaan maken om de duurzame omslag van de maatschappij te realiseren. Yvette vertelde dat tijdens het productieproces van één gloednieuwe laptop er zoveel gif vrij komt dat er maar liefst 2000 zwembaden aan water nodig zijn om dit gif te verdunnen zodat het geneutraliseerd kan worden. Vol trots vertelde ze over BlueCity. In voormalig Tropicana verzamelen zich de pioniers van de circulaire economie. Sinds 2015 heeft BlueCity zich ontwikkeld van leeg zwembad tot spil van de circulaire economie in de stad én de regio.

Virtual Reality Werner Soeteman van KLM vertelde over Virtual Reality. KLM is al langere tijd bezig met onderzoeken wat Virtual Reality kan betekenen voor de opleiding van medewerkers. VR wordt bijvoorbeeld al gebruikt door KLM voor de trainingen van onderhoudsmonteurs en van het cabinepersoneel van KLM Cityhopper. In elke omgeving die moeilijk te simuleren is of bij elk materiaal dat duur of riskant is om te gebruiken, verwacht KLM te experimenteren met VR. Ook zijn de trainings resultaten positief. Een aantal cijfers: 275% meer vertrouwen om te handelen naar wat zij na de opleiding hebben geleerd

4x sneller dan klassikale training

4x meer gefocust dan e-learners

3.75x meer emotioneel verbonden met de inhoud dan klassikale training Werner Soeteman vertelde ook dat ze met VR niet alleen kijken naar de employer journey maar ook naar de customer journey. Natuurlijk is het belangrijk en gewenst vanuit KLM dat mensen blijven vliegen, maar mocht je vanwege financiële oorzaken of lichamelijke beperkingen niet meer kunnen vliegen dan kan KLM in de toekomst daar een metaverse beleving voor creëren. Dit hebben ze al aangetoond in een experiment. KLM doet nog niet veel met AR. Ze zouden wel een full flight simulator willen met een statische cockpit. Dus dat de piloot echte knoppen drukt maar dat de training plaatsvindt met AR.

3D-technologie Sezer Karaoglu is medeoprichter en CTO van 3DUniversum, een technologische spin-off van de UvA die state-of-the-art Artificial Intelligence-oplossingen levert. In zijn lezing gaf Sezer Karaoglu een diepgaande uitleg over het gebruik van 3D-technologie voor de populaire deepfake-creatie. Hij toonde de resultaten van dergelijke deepfake creatie (https://fairfake.ai). Verrassend was echter dat zijn bedrijf een positieve use case van deepfake technologie ontwikkelde voor een online therapie die ondersteuning biedt aan mensen met trauma-, angst- en rouwproblemen (www.deeptherapy.ai). In het tweede deel van de lezing sprak Sezer Karaoglu over de opkomende 3D-technologie en het potentieel ervan om diverse markten te ontwrichten. Hij gaf een live demo van mobiel 3D scannen op het podium en demonstreerde hoe goedkope 3D scanoplossingen kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen voor metaverse, AR\VR, mixed reality, het creëren van synthetische media, virtuele rondleidingen, virtueel passen, online aanbevelingen voor maatvoering, visuele inspectie enz. Zoe Scaman is creatief merkstrateeg, innovator, maar bovenal iemand die bovenop de allerlaatste digitale ontwikkelingen zit, zoals nft’s, metaverse, fandoms en de TikTokkificering van de maatschappij. Ze werkte voor grote merken als Pepsi en Netflix, maar ook voor topspelers van de NBA. Zoe is onorthodox in haar ideeën en aanpak en runt een eigen creatieve studio ‘Bodacious’ (stoutmoedig). Ze vertelde over de verschillen tussen influencers en creators.“Influencers bouwen volgers op door een kunstig samengesteld leven te leiden, door zichzelf te veranderen in een smakelijk canvas om de aandacht te trekken van relevante merken, die gemakkelijk kunnen opgaan in hun wereld van weloverwogen, bewerkte, gepolijste perfectie. De creators leunen op hun eigen talenten of een specifiek onderwerp, en creëreninhoud die onderhoudend, educatief of boeiend genoeg is om een sterke en hechte gemeenschap te kweken, die ze op zijn beurt op talloze manieren kunnen inzetten om van hun volgers financiers te maken - via gelaagde toegang, merchlijnen, product spin-offs, virtuele droppings en nog veel meer. Er ontstaan nieuwe merken met behulp van micro niche communities.

Creators Simpel gezegd, de één vermarkt zijn publiek via merken, de ander vermarkt zijn publiek rechtstreeks. De een moet merken het hof maken om in zijn levensonderhoud te voorzien, terwijl de ander meer dan in staat is zichzelf tot een volwaardig merk te maken. De uitdaging voor merken bestaat erin snel uit te zoeken hoe ze moeten werken in een ruimte waar de mensen aan wie ze gewend waren een paar duizend dollar te geven om een blikje vast te houden of een t-shirt te dragen of een nieuwe crème aan te prijzen, nu potentieel hun concurrenten zijn die hun eigen drankmerken, hun eigen streetwearlabels en hun eigen huidverzorgingslijnen beginnen. Ze vertelde over Token Gated Commerce en hoe goed Shopify hierin inspeelt. Ook denkt ze dat Tiktok echt een belangrijke speler gaat worden en we moesten van haar ook Discord in de gaten houden. Op Discord mag je als merk niet eens adverteren. Hoe bereik je dan je doelgroep als merk? Daarover moeten merken nadenken. Creators hebben nu de macht om een revenu share te vragen. Ze staan gelijk aan de onderhandelingstafel. Scaman denkt dat vooral AR door de meerderheid van de mensen gebruikt zal worden om een overlay over de werkelijkheid te creëren voor meer informatie etc. Hierbij refererend aan bedrijven als Snap, Nvidia en Niantic. Er waren nog meer sprekers en ik raad echt iedereen aan om de volgende VINT symposium in de gaten te houden. We zitten in een tijdperk met erg veel veranderingen die snel op elkaar aansluiten en veel invloed hebben en gaan krijgen op onze leven. Ik las een artikel over een AI tool waarmee je aan de hand van je tekst citaties kan ontvangen. Wat voor impact gaat dit hebben op wetenschap? Lector Bart Wernaart van lectoraat Moral Design Strategy van Fontys had het over dat Fake Science echt een probleem gaat worden. Een ander collega vertelde “we zitten al midden in de fake science, erger nog, we zitten met mensen die alleen dingen aannemen als het past in de eigen observatie van de realiteit” Ik ben persoonlijk huiverig en wacht vol spanning af wat er nog meer op ons gaat afkomen omtrent technologische veranderingen, effect van social media op polarisatie, fake news, fake science en hoe we als bijv. onderwijs hier onze jongeren, studenten voor kunnen voorbereiden. Kunnen we jongeren wel voorbereiden voor een toekomst waarvan we niet weten hoe het zich gaat ontwikkelen?