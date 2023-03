Dit zijn de finalisten van de Beste Brabantse Marketeer van 2022

Tijdens de uitreiking op 19 april 2023 zullen er 3 winnaars bekend worden gemaakt, één Beste Brabantse Marketeer per categorie.

De verkiezing bestaat uit drie verschillende categorieën: Beste Brabantse Marketeer Aanstormend Talent (tot 30 jaar), de Beste Brabantse Marketeer Maatschappelijke Impact en De Beste Brabantse Marketeer van 2022 (> 5 jaar werkervaring). Per categorie zijn nu de drie finalisten bekend gemaakt.

Uit de voorgedragen marketeers heeft de deskundige vakjury onder leiding van Prof. Dr. Rudy Moenaert, Professor Marketing bij TIAS Business University, 21 genomineerden geselecteerd. Vervolgens heeft het publiek door middel van het uitbrengen van hun stem bepaald wie van deze 21 marketing professionals een plek in de finale hebben verdiend.

Op woensdag 19 april 2023 is het zo ver. Dan worden de winnaars van de verkiezing van de Beste Brabantse Marketeer van 2022 bekendgemaakt. De uitreiking zal plaatsvinden in het Parktheater Eindhoven. Na twee spannende weken zijn alle stemmen geteld en zijn de 9 finalisten die kans maken op deze titel bekend.

Waarom deze verkiezing?

Een van de initiatiefnemers, Joris van der Waart van Studio Lauda, zegt hierover: "Brabanders zijn van nature bescheiden: Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Bescheidenheid siert de mens, maar valse bescheidenheid… dan doe je jezelf echt tekort. Met de verkiezing van de Beste Brabantse Marketeer willen we marketeers die buitengewone prestaties hebben neergezet in het zonnetje zetten.”

Professor Rudy Moenaert, voorzitter van de vakjury, zegt hierover: “Het is belangrijk dat marketingtalent en prestaties gezien en erkend worden. Marketeers die in dit opzicht aantoonbaar het verschil maken verdienen een podium, een plek in de spotlights zodat ze als inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor collega marketeers."

Meer informatie over deze feestelijke uitreiking:

Datum: woensdag 19 april 2023, van 16:00 – 21.00 uur

Locatie: Parktheater Eindhoven

Keynote: Tijs Rotmans van The Pricing Company

[Fotocredits - Argus © Adobe Stock]