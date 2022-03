​Dit zijn 5 digitale marketingtrends voor 2022 om in de gaten te houden

Is het je al opgevallen dat er heel veel comebacks zijn de laatste tijd? Eén van de grote digitale marketingtrends voor 2022 is dat retro helemaal terug is. Tamagotchi’s, LimeWire, Turtles-spellen: het ene na het andere komt terug. Nieuwsgierig welke digitale marketingtrends dit jaar zullen brengen?

1. Nostalgie boven alles

Volgens Brandwatch wordt er volop gezocht naar termen zoals ‘nostalgie’ (maar dan hun Engelse equivalenten). Het is duidelijk dat mensen wat oud en vertrouwds willen, juist in een turbulente tijd als die van het coronavirus. ABBA maakt weer muziek, de New Kids on the Block zijn terug en Doja Cat zingt een nummer van Grease. Wat digitale marketing betreft is het dan ook slim om voor een bepaald retro-thema te kiezen. Of dat nu met een knipoog is naar televisieprogramma’s uit de jaren ‘90 of een populair drankje uit de jaren ‘80: zelfs de meest moderne merken weten een gevoelige snaar te raken met een retrosausje.

2. Kijk naar je community

Een paar jaar geleden werd er nog grof geld betaald voor de inzet van influencers (en dat gebeurt nog steeds), maar er zijn ook steeds meer merken die grijpen naar de ‘gewone’ mens. Immers zijn er als het goed is niet alleen mensen die voor geld je merk willen vertegenwoordigen: er zijn ook mensen die vanuit zichzelf fan zijn van een merk en zich hierover uitspreken op social media. Het voordeel hiervan is niet alleen dat iemand blij is met je merk, maar ook dat iemand betrouwbaar overkomt en op die manier anderen weet te overtuigen. Het Amerikaanse make-upmerk CoverGirl was vegan gegaan, maar dat sloeg niet bij het grote publiek aan, totdat iemand op TikTo uit zichzelf zei dat ze een bepaald product van het merk beter vond dan die van duurdere merken. Het product begon ineens als warme broodjes te verkopen. Het ‘neppe’ van influencers begint er vanaf te raken, mensen willen graag authenticiteit, maar ook inclusie. Dus niet altijd dezelfde lichaamstypes, huidskleuren en achtergronden: juist de verscheidenheid ervan maakt sterk. Duik als marketeer dus in wat er speelt en wat je publiek deelt.

3. Metaverse als mogelijkheid

Het is een van de buzzwoorden van eind 2021 en hoewel het metaverse dat door Meta wordt gebouwd wat tijd nodig heeft, is er wel een factor van het metaverse die je zeker als online marketeer kunt inzetten: augmented reality. Pokémon Go liet al zien hoe magisch het kan zijn, maar bijvoorbeeld ook de filters van Snapchat: probeer voor een merk vaker out-of-the-box te denken en meer te doen dan slechts een platte post op social media. Maak er een ervaring van door bijvoorbeeld augmented reality in te zetten. Je zou er zelfs een game-element aan kunnen toevoegen. Ook kan het interessant zijn om te kijken naar NFT’s, waarmee online objecten (zoals afbeeldingen en video’s) kunnen worden toegeëigend door middel van de blockchain en cryptovaluta.

4. Kijk verder dan het grote plaatje

Je kunt meteen groot willen gaan, maar soms bereik je meer door juist een kleine groep aan te boren. Zoek bijvoorbeeld een Facebook-groep of een bepaald platform op TikTok of Instagram voor een specifieke niche. Het hoeft niet te betekenen dat die community heel klein is, maar het onderwerp ervan kan wel heel specifiek en klein zijn. Een goede maatstaf kan eventueel ook Reddit zijn, waar communities en discussies ontstaan over vanalles en nogwat: misschien iets wat bij jouw merk past. Kijk bijvoorbeeld naar 433, de voetbalcommunity. Het is in de laatste jaren echt enorm gegroeid als thuishaven van voetbal en het kan dus heel interessant zijn om daar iets mee te doen, of met een community die minstens net zoveel potentie heeft.

5. Aandacht voor de aandachtsspanne

Vroeger was het heel normaal om een video van tien minuten te kijken op YouTube, maar inmiddels zien we de afspeelbalk en de voortgang en haken we snel af als die maar langzaam gaat. De schuld wordt onder andere gegeven aan TikTok, waar het maken van video’s van 15 seconden tot 1 minuut de standaard is geworden. Door al dat TikTokken zijn we gaan verwachten dat elke video zo kort is. Nu hoef je echt niet je hele verhaal te vertellen in 15 seconden, maar probeer het kort en interessant te houden. Prikkel, informeer op een animerende manier en houd er rekening mee dat zowel elke seconde als elk woord van belang is.

Nieuwsgierig naar nog meer digitale marketingtrends voor 2022? Lees dan het volledige rapport van Falcon.

[Fotocredits - ipopba © Adobe Stock]