Zo haal je magnesium uit je voeding

Ben je wat meer aan het sporten, heb je last van je zenuwen of wil je gewoon bijdragen aan een goede gezondheid? Dan is magnesium uit voeding een essentieel mineraal om je lijf te helpen. Er zijn veel rijke bronnen aan magnesium die ook nog eens heel lekker zijn. Eventueel kun je je magnesium inname ook aanvullen met supplementen, deze zijn verkrijgbaar in poeder- en pilvorm.

Magnesium

Magnesium is gelukkig niet zoals B12: het zit namelijk in vrij veel producten, ook voor vegetariërs en veganisten. Een groot voordeel dus, want dat betekent dat je magnesium wat makkelijker binnen krijgt dan sommige andere vitaminen en mineralen. Wel is gebleken dat onze voeding de laatste jaren achteruit is gegaan in kwaliteit, wat betekent dat magnesium in minder grote hoeveelheden aanwezig is.

Maar wat moet je dan eten? Eén van onze favorieten is avocado. We raden je niet aan het al te veel te eten, want het is een vrij vette vruchtgroente die bovendien niet de meest duurzame manier van produceren kent. Wil je liever wat zoeters, dan kun je voor een banaan kiezen, al is heel pure chocolade ook een optie. Okra, broccoli en spinazie kunnen ook bijdragen aan je magnesiumgehalte.

Voeding met magnesium

Ga je liever voor een AGV’tje ‘s avonds, voeg dan andijvie, edamame, boerenkool of vette vis toe aan je maaltijd. Die magnesium teller zal meteen uitslaan. Tofu, volkoren zaden, zaden en noten bevatten ook magnesium. Wil je het meteen aanpakken als beste van de klas, dan ga je voor zalm, makreel en heilbot. Deze voeding bevat het meeste magnesium van allemaal.

Tot slot wil je natuurlijk weten hoeveel magnesium je dan nodig hebt: voor mannen is dit 350 milligram en voor vrouwen 300 milligram per dag. Pas wel op voor een teveel. Kom je er echt niet aan, omdat je geen vis en weinig groenten eet? Je kunt eventueel een supplement proberen zoals Bonusan Magnesium om dat tekort op te vullen.

Magnesium is niet alleen goed voor je spieren, het is ook goed voor je brein. Er wordt vaak gezegd dat het je helpt je geest in balans te houden. Dat heeft te maken met het feit dat je brein het centraal station van je zenuwen is en hierop dus veel invloed uitoefent. Vooral de prikkels die zenuwcellen overdragen worden verbeterd door een goede magnesiumhuishouding.

Daarnaast helpt het om vaker te wandelen, te knuffelen en yoga te doen: dit zijn allemaal bewezen methoden om met stress om te gaan en je geest rustig en relaxed te houden, waardoor je zenuwstelsel dat ook wat meer blijft. Vooral de combinatie van jezelf relaxed houden en voldoende magnesium binnen krijgen kan wonderen doen voor hoe je je voelt. Dus ook in de sportschool, waar dit mineraal enorm populair is voor zijn ondersteuning van de spierfunctie.

[Fotocredits – Yulia Furman © Adobe Stock]