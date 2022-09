​Zo blaas je je relatie wat nieuw leven in

Een relatie is als een autorit door de Alpen heen. De rit gaat soms omhoog en de rit gaat soms omlaag. Zo is het ook in je relatie. Een relatie heeft hele goede momenten (de rit omhoog), maar heeft ook mindere momenten (de rit omlaag). Merk je op dat je relatie nu op een dieptepunt zit? Dan is het de hoogste tijd om in actie te komen. Je kunt je relatie nú nog redden.



Het redden van je relatie kan op tal van manieren. Eén van de manieren is bijvoorbeeld om nieuwe dingen uit te proberen. Door glijmiddel te kopen kun je de sensatie en het genot in de slaapkamer naar een hoger niveau tillen. Grote kans dat dit jullie relatie al snel ten goede komt. Verder kun je onderstaande tips opvolgen.

Ben eerlijk tegen elkaar

Onderaan de streep draait in een relatie alles om eerlijkheid. Erger je je aan bepaalde gedragingen van je partner? Durf dit dan eerlijk tegen je partner te zeggen. Als je hier niks mee doet, kroppen de irritaties zich alleen maar op. Dat leidt uiteindelijk tot alsmaar meer irritaties.

Door het bespreekbaar te maken, geniet je van een flinke opluchting. De manier waarop je partner op je boodschap reageert is uiteraard even afwachten. Als jullie elkaar vertrouwen en gek op elkaar zijn, moet je in ieder geval altijd eerlijk tegen elkaar kunnen zijn.

Maak echt tijd voor elkaar vrij

We leven moment in een vrij hectische maatschappij. Alles moet snel, snel en nog eens snel gaan. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat je altijd maar bereikbaar op je smartphone bent.

Wist je echter dat een smartphone een grote stoorzender is? Niet alleen voor je brein, maar ook voor je relatie. Leg daarom jullie smartphones weg en besteed echt tijd met elkaar. Dergelijke tijd is waardevol, is onbetaalbaar en is bevorderlijk voor jullie relatie.

Verras elkaar

Een andere tip is om elkaar met enige regelmaat te verrassen. Je kunt bijvoorbeeld je partner met een heerlijke massage verrassen, maar ook met een leuk tekstbericht als jullie beide op het werk zitten. Of koop een bos bloemen voor je partner of een ander klein cadeau. Het hoeft echt niet groots te zijn; onderaan de streep gaat het vooral om het gebaar.

Wil je in de slaapkamer de spanning opkrikken? Dan kun je je partner eens verrassen met leuke seksspeeltjes. Onder meer met een gagball kunnen jullie veel plezier in de slaapkamer beleven. Als jullie elkaar goed verwennen, blaas je je relatie al snel meer leven in. Hele grote kans dat jullie weer helemaal gek op elkaar worden!

[Fotocredits - filins © Adobe Stock]