Seks in films en series: zo worden de scènes gemaakt!

Vraag jij je ook regelmatig af hoe seksscènes in films en series worden opgenomen? Welke trucjes gebruiken de acteurs om het er zo echt mogelijk uit te laten zien? Zijn ze echt naakt en wie zijn erbij tijdens het filmen? Na weer een weekend Netflixen doken we in de bedscènes. We zijn er nooit getuige van geweest op een set, maar delen wel graag de informatie die we hebben gevonden over seksscènes.

Seksscènes in films en series

Hoe de scènes worden gefilmd, is van veel factoren afhankelijk. Sowieso hebben de acteurs/ actrices hier natuurlijk zelf iets over te zeggen. En de grootte van de productie speelt ook mee. Bij sommige films en series hebben ze zelfs een zogenaamde intimicay coordinator. Deze persoon moet ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt op de set en spreekt de scènes door. Het is uiteraard gebruikelijk dat de acteurs voor het filmen met elkaar bespreken waar ze elkaar wel en niet mogen aanraken. Bij grote producties wordt een contract opgesteld, waarin de acteur ook vastlegt welke lichaamsdelen wel en niet in beeld mogen komen. Tijdens het filmen zijn er over het algemeen zo min mogelijk anderen bij aanwezig. De cameracrew plus één of twee andere crewleden om te assisteren. En met een badjas gereed staan om aan te trekken na de scènes.